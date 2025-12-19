Celebra jucătoare de tenis se iubește cu un fost fotbalist de la CS Mioveni: ”Mi-a plăcut foarte mult”

ADVERTISEMENT

Anett Kontaveit este o cunoscută jucătoare de tenis, care a fost clasată pe locul 2 mondial WTA, în 2022. În urmă cu ceva vreme s-a retras, iar în prezent se iubește cu un fost jucător de la CS Mioveni. Cine este acesta.

O celebră tenismenă și un jucător de la CS Mioveni, un cuplu solid

O celebră tenismenă, originară din Estonia, duce un trai spectaculos datorită averii adunate din sport. însă este împăcată cu alegerile pe care le-a făcut până acum.

A decis să se concentreze pe viața personală. Anett Kontaveit are o relație sentimentală cu un sportiv care a evoluat pentru clubul CS Mioveni. Mai exact, este vorba de un fundaș central care în prezent este legitimat la Levadia.

Fotbalistul se numește Brent Lepistu. Cei doi au început să se întâlnească în anul 2022, iar de atunci sunt de nedespărțit. Între timp au demonstrat că sunt un cuplu solid și unit, motiv pentru care au devenit părinți.

În urmă cu un an a venit pe lume primul copil al cuplului. Fosta jucătoare de tenis, ajunsă la vârsta de 29 de ani, și-a schimbat complet stilul de viață de când a devenit mamă. E fericită alături de fotbalistul pe care l-a vizitat în perioada în care evolua în România.

Ce a spus fostul fotbalist de la CS Mioveni despre tenismenă

În vara lui 2023, fostul fotbalist de la CS Mioveni vorbea despre sentimentele sale. Brent Lepistu a adus în discuție faptul că frumoasa jucătoare de tenis a ajuns în țara noastră, însă vizita a fost una destul de scurtă.

„Da, Anett m-a vizitat. A venit o singură dată, pentru câteva zile. Ei bine, nu pot spune că i-a plăcut așa mult România, dar a fost o vizită scurtă. Mâncarea, de exemplu, e destul de asemănătoară cu cea din Estonia. Oamenii au fost chiar prietenoși.

Sincer, m-am simțit în permanență în siguranță, n-am întâmpinat nicio problemă. Prețurile și viața de zi cu zi mi s-au părut mai ieftine decât în Estonia. Mi-a plăcut foarte mult natura, mi-au plăcut zonele montane din România.

Unul dintre locurile mele favorite pentru relaxare și liniște a fost Therme. Cât despre fotbal, am observat că unele echipe de la voi au stadioane moderne și o infrastructură dezvoltată.

Pentru mine, singura problemă din fotbalul românesc sunt promisiunile comparativ cu realitatea în ceea ce privește banii și salariile”, a declarat Brent Lepistu, în urmă cu 2 ani, pentru .

Fosta jucătoare de tenis, iubitoare de vacanțe exotice

Tenismena adoră să călătorească și a descoperit foarte multe locații impresionante. Anett Kontaveit iubește să călătorească în diferite locuri de pe glob. Bali este una dintre destinațiile care au cucerit-o pe îndrăgita sportivă.

A ajuns de multe ori în această zonă, inclusiv la începutul relației cu . În plus, recent a ajuns în altă regiune de care s-a îndrăgostit iremediabil. Nu a fost singură, ci cu întreaga familie.

„Trebuie să vă informez cu mare regret că… nu mai suntem în Thailanda. Mulțumesc pentru cea mai frumoasă vacanță. Mă voi întoarce”, a spus frumoasa blondină, pe pagina de .