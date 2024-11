Celebra jurnalistă din România s-a întors la TV. Surpriză uriașă pentru fanii acestui post

Cu o vastă experiență în televiziune, Roxana Lăzărescu a revenit la postul drag sufletului său, Digi24. Începând de pe data de 1 noiembrie 2024, poate fi urmărită la pupitrul știrilor.

Roxana Lăzărescu s-a întors la Digi24

După patru ani de absență, în care, conform datelor de pe Linkedin, a fost Press Officer la European Parliament, Roxana Lăzărescu s-a întors la Digi24. Anterior, jurnalista a petrecut 6 ani în trustul media, în perioada 2014-2020.

De la 1 noiembrie, prezintă jurnalul de știri de seară, de la ora 23, de luni până vineri, care până acum a fost prezentat de Andreea Popa. Despre , jurnalista a vorbit la

„Televiziunea nu te lasă, te cheamă înapoi. Digi24 a fost o alegere făcută cu inima. Am revenit la oamenii minunaţi cu care am lucrat şapte ani înainte şi i-am regăsit acum. Sunt mulţi de care am ce învăţa în fiecare zi. Este o adevărată bucurie să lucrez cu ei”, a declarat Roxana Lăzărescu despre întoarcerea la Digi24.

Jurnalista și-a început cariera în anul 2004, ca jurnalist la RFI România, unde a lucrat un an. În 2006-2007 a fost la Radio InfoPro (2005 – 2006), iar în 2007-2008 a activat ca și corespondent al BBC World Service (2006 – 2008), apoi a fost prezentatoare la Realitatea FM până în 2009.

Din 2010 a trecut la Realitatea TV și din octombrie 2011 până în martie 2013 a prezentat știrile la România TV. Ulterior, a devenit redactor șef la Agerpres, post la care a renunțat pentru Digi24.

Și-a dorit mult să lucreze la Digi 24

În 2014, când și-a început activitatea la postul la care s-a întors în prezent, Roxana Lăzărescu a petrecut o lună în training, pentru a învăța din interior mecanismele Digi24, găsind răspuns la toate întrebările.

„A fost o invitaţie pe care mi-ar fi fost foarte greu să o refuz, am regăsit aici foşti colegi alături de care mi-am petrecut multe momente importante ale carierei mele – oameni din radio sau din televiziune. Era greu să spun nu.

Sunt destul de puţine ocaziile să îţi faci meseria aşa cum ai învăţat-o, aşa cum îţi place, să fii intr-un mediu care să te oblige să fii mai bun de fiecare dată. Simt că Digi24 este un astfel de loc pentru mine”, a declarat Roxana Lăzărescu în 2014, conform