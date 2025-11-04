Celebra prezentatoare, cerută în căsătorie de fotbalistul din România. Puțină lume a știut de relația celor doi

ADVERTISEMENT

Un cuplu din showbiz a dat vestea cea mare. Olivia Cucoș este celebra prezentatoare care a fost cerută în căsătorie de un fotbalist cunoscut din România. Puțină lume a știut de relația tinerei din Republica Moldova cu Denis Furtună.

O celebră prezentatoare a fost cerută în căsătorie de un fotbalist român

Olivia Cucoș este în culmea fericirii. Frumoasa moderatoare de televiziune a făcut următorul pas în relația cu partenerul de viață. Puține persoane au știut faptul că are o legătură amoroasă cu un jucător de fotbal.

Se iubește de aproximativ un an cu un sportiv care joacă în Liga 2 a României. Mai exact, este vorba de un jucător care evoluează pentru CS Tunari și care poartă numele Denis Furtună. Cei doi tineri s-au cunoscut în urmă cu 6 ani.

Îndrăgostiții s-au întâlnit prima oară în Republica Moldova, acolo unde au locuit până în urmă cu ceva vreme. Acum, prezentatoarea a luat pe toată lumea prin surprindere prin faptul că , la Palatul Mogoșoaia.

„Da”, a fost răspunsul scurt și la obiect dat de Olivia Cucoș când Denis Furtună a rostit întrebarea cea mare. Ulterior, gazda emisiunii Hai să vorbim cu Olivia Cucoș a distribuit mai multe imagini de la eveniment.

Cum s-au cunoscut Olivia Cucoș și Denis Furtună

Olivia Cucoș a dezvăluit că l-a întâlnit pe viitorul soț în urmă ani buni. Drumul său și al lui Denis Furtună s-au intersectat de mai multe ori prin prisma meseriei pe care o practică aceasta. Tânăra de 25 de ani i-a luat mai multe interviuri fotbalistului.

Sportivul de 26 de ani își construia propriul drum în viață când i-a ieșit în cale frumoasa prezentatoare. Atunci nu au avut ocazia să se cunoască mai bine, însă au rămas în același cerc de prieteni o perioadă lungă.

„Am avut oameni comuni care ne-au ținut cumva conectați de-a lungul timpului. Privind acum înapoi, cred că a fost doar o chestiune de moment și de timp potrivit, universul a știut când să ne aducă cu adevărat împreună.

Relația noastră are deja un an frumos, plin de emoții, descoperiri și echilibru. Îl numesc «un an de poveste«, pentru că exact asta a fost, o poveste pe care am ales să o trăim cu discreție și maturitate.

Am preferat să nu o facem publică până nu am fost siguri că avem planuri serioase și că ceea ce construim este pe termen lung. Totul s-a întâmplat într-un mod foarte natural și emoționant”, a dezvăluit Olivia Cucoș, potrivit .

Când va avea loc nunta dintre Olivia Cucoș și Denis Furtună

„Prima dată m-a cerut de ziua mea, în septembrie, un moment care m-a luat complet prin surprindere. Recunosc, la început am crezut că glumește, că e doar un gest simbolic. Însă câteva săptămâni mai târziu, mi-a făcut o cerere adevărată.

De data aceasta cu un inel nou și o atmosferă de vis, la Palatul Mogoșoaia. A fost o zi magică, una din acele amintiri care rămân pentru totdeauna în inimă. Am început deja să punem bazele planurilor noastre de viitor.

Suntem emoționați și entuziasmați de tot ce urmează. E o etapă nouă, dar simțim amândoi că e momentul potrivit și că totul se așază exact cum trebuie”, a mai adăugat Olivia Cucoș, mai arată sursa citată.

Cu această ocazie, , care în trecut a fost concurentă a emisiunii Chefi la cuțite, a mai subliniat că în perioada următoare este programată cununia civilă. Cel mai probabil evenimentul se va desfășura iarna aceasta.

În schimb, iubita lui Denis Furtună a mărturisit că cea religioasă este planificată pentru vara lui 2026. Momentan, jurnalista din Republica Moldova nu a oferit mai multe detalii despre locația unde va fi nunta.