Celebra prezentatoare Diletta Leotta a anunțat că este însărcinată a doua oară: ”Inimile noastre sunt gata să ofere dublă dragoste”

Fanii sunt în culmea fericirii. Celebra prezentatoare de la DAZN, Diletta Leotta, a anunțat că este însărcinată a doua oară. Blondina a primit numeroase reacții de la oamenii care o apreciază în meseria pe care o practică.

Diletta Leotta, mamă pentru a doua oară

Diletta Leotta și partenerul său de viață, Loris Karius, au un motiv de bucurie foarte special. Cu puțin timp înainte de sărbătorile de iarnă, cunoscuta moderatoare TV a luat pe toată lumea prin surprindere cu o veste specială.

Vedeta a transmis că va fi mamă pentru a doua oară. Își dorea enorm acest lucru, dorind ca fiica sa, Aria, să aibă o surioară sau un frățior. Iată că visul său s-a îndeplinit acum, vestea fiind făcută publică pe rețelele de socializare.

Anunțul a fost făcut prin intermediul unei imagini în care apare alături de micuță. De asemenea, în poză este surprins și soțul său, portarul celor de la Schalke 04. Fostul jucător al lui Liverpool are un zâmbet larg pe chip, alături de .

„De Crăciunul acesta, nu ne-am fi putut cere un cadou mai frumos. Aria devine o soră mai mare, iar inimile noastre sunt gata să ofere dublă dragoste”, a scris Diletta Leotta, pe .

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Oamenii au felicitat-o și i-au urat toate cele bune. Ulterior, soția lui Loris Karius a distribuit imaginea inedită la secțiunea Stories, unde a mai încărcat o poză cu fiica sa.

Micuța în vârstă de 2 ani atinge burtica mamei sale, care se observă destul de bine. Fotografia are o inimă mică, semn că familia lor se va mări în curând. Diletta Leotta și jucătorul de fotbal au toate motivele să fie fericiți.

De când sunt un cuplu Diletta Leotta și Loris Karius

Fostul star din Premier League și aleasa inimii sale trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Formează un cuplu încă din anul 2022, însă și-a unit destinele abia după nașterea fiicei lor. Aria a venit pe lume în august 2023.

Cununia religioasă dintre frumoasa prezentatoare, care Diletta Leotta și Loris Karius a avut loc în iunie 2024. Ceremonia romantică s-a desfășurat în Sicilia. Familia și prietenii le-au fost aproape celor doi îndrăgostiți.

„Ziua noastră… a noastră pentru totdeauna”, a notat la momentul respectiv jurnalista, în social media. „Cel mai bun Papi pe care mi l-aș fi putut dori vreodată”, a completat vedeta, la o altă postare din mediul virtual.