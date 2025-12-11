Sport

Celebra prezentatoare Diletta Leotta a anunțat că este însărcinată a doua oară: ”Inimile noastre sunt gata să ofere dublă dragoste”

Frumoasa moderatoare de televiziune Diletta Leotta, mamă pentru a doua oară. Mesajul emoționant pe care l-a împărtășit cu urmăritorii din mediul online.
Alexa Serdan
11.12.2025 | 12:40
Celebra prezentatoare Diletta Leotta a anuntat ca este insarcinata a doua oara Inimile noastre sunt gata sa ofere dubla dragoste
Diletta Leotta, anunț despre o nouă sarcină. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Fanii sunt în culmea fericirii. Celebra prezentatoare de la DAZN, Diletta Leotta, a anunțat că este însărcinată a doua oară. Blondina a primit numeroase reacții de la oamenii care o apreciază în meseria pe care o practică.

Diletta Leotta, mamă pentru a doua oară

Diletta Leotta și partenerul său de viață, Loris Karius, au un motiv de bucurie foarte special. Cu puțin timp înainte de sărbătorile de iarnă, cunoscuta moderatoare TV a luat pe toată lumea prin surprindere cu o veste specială.

ADVERTISEMENT

Vedeta a transmis că va fi mamă pentru a doua oară. Își dorea enorm acest lucru, dorind ca fiica sa, Aria, să aibă o surioară sau un frățior. Iată că visul său s-a îndeplinit acum, vestea fiind făcută publică pe rețelele de socializare.

Anunțul a fost făcut prin intermediul unei imagini în care apare alături de micuță. De asemenea, în poză este surprins și soțul său, portarul celor de la Schalke 04. Fostul jucător al lui Liverpool are un zâmbet larg pe chip, alături de cea mai frumoasă moderatoare.

ADVERTISEMENT
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Digi24.ro
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană

„De Crăciunul acesta, nu ne-am fi putut cere un cadou mai frumos. Aria devine o soră mai mare, iar inimile noastre sunt gata să ofere dublă dragoste”, a scris Diletta Leotta, pe Instagram.

ADVERTISEMENT
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din...
Digisport.ro
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Oamenii au felicitat-o și i-au urat toate cele bune. Ulterior, soția lui Loris Karius a distribuit imaginea inedită la secțiunea Stories, unde a mai încărcat o poză cu fiica sa.

Micuța în vârstă de 2 ani atinge burtica mamei sale, care se observă destul de bine. Fotografia are o inimă mică, semn că familia lor se va mări în curând. Diletta Leotta și jucătorul de fotbal au toate motivele să fie fericiți.

ADVERTISEMENT
Diletta Leotta, mamă pentru a doua oară
Diletta Leotta este însărcinată pentru a doua oară. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

De când sunt un cuplu Diletta Leotta și Loris Karius

Fostul star din Premier League și aleasa inimii sale trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Formează un cuplu încă din anul 2022, însă și-a unit destinele abia după nașterea fiicei lor. Aria a venit pe lume în august 2023.

Cununia religioasă dintre frumoasa prezentatoare, care întoarce toate privirile la 34 de ani, Diletta Leotta și Loris Karius a avut loc în iunie 2024. Ceremonia romantică s-a desfășurat în Sicilia. Familia și prietenii le-au fost aproape celor doi îndrăgostiți.

„Ziua noastră… a noastră pentru totdeauna”, a notat la momentul respectiv jurnalista, în social media. „Cel mai bun Papi pe care mi l-aș fi putut dori vreodată”, a completat vedeta, la o altă postare din mediul virtual.

Universitatea Craiova – Sparta Praga, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 5....
Fanatik
Universitatea Craiova – Sparta Praga, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 5. Probleme pentru ultrașii cehi! Nu au mai aterizat în Bănie
FCSB – Feyenoord, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 6. Probleme pentru...
Fanatik
FCSB – Feyenoord, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 6. Probleme pentru români! Accidentările le-au pus capac
„Dacă ar putea, m-ar arunca din țară!”. Elisabeta Lipă a ieșit la atac...
Fanatik
„Dacă ar putea, m-ar arunca din țară!”. Elisabeta Lipă a ieșit la atac după ce David Popovici a anunțat că nu și-a primit banii de la ANS
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Miliardarul din Ungaria, investiție majoră în România! Concurență pentru Gigi Becali
iamsport.ro
Miliardarul din Ungaria, investiție majoră în România! Concurență pentru Gigi Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!