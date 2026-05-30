Celebra prezentatoare TV din România a mers la finala Champions League și a avut un mesaj emoționant

, din finala , de la Budapesta, a fost vizionat și de celebra prezentatoare din România, Corina Caragea, cea care a fost inclusiv un eveniment special organizat de UEFA înaintea confruntării.

Corina Caragea a mers la Budapesta pentru finala Champions League și a transmis un mesaj emoționant

Jurnalista a participat, în calitate de spectator, la un meci al legendelor disputat în Budapesta, unde au fost mari jucători ai lumii, precum Xavi Hernandez, Roberto Carlos, Luis Figo, Ivan Rakitic sau fostul tehnician de la Real Madrid, AS Roma, AC Milan sau Juventus, Fabio Capello.

„Ce nebunie! Am văzut aseară atatea legende ale fotbalului mondial reunite pe același teren. Campioni europeni și mondiali, câștigători ai Balonului de Aur și unul dintre cei mai mari antrenori din istorie, Fabio Capello. Privindu-i de la câțiva metri distanță, mi-am dat seama că, dincolo de trofee și recorduri au rămas aceiași copii îndrăgostiți de fotbal.

Au alergat, au râs, au dat pronosticuri pentru azi și s-au bucurat de joc ca la o miuță în fața blocului, chiar și la ani buni după ce au ieșit din teren. Iar asta a fost poate cea mai frumoasă lecție a serii: pasiunea adevărată nu se retrage niciodată”, a fost mesajul postat de Corina Caragea, alături de mai multe poze, pe .

Câți spectatori au fost la finala Ligii Campionilor de la Budapesta

Finala UEFA Champions League 2026 dintre Paris Saint-Germain și Arsenal F.C. a atras o asistență impresionantă la Budapesta, pe „Puskás Aréna”, stadion cu o capacitate de aproximativ 67.000 de locuri. Arena a fost plină până la refuz pentru cel mai important meci al sezonului european, iar UEFA a confirmat că Budapesta găzduiește în premieră o finală de Champions League.

Interesul pentru partidă a depășit însă cu mult capacitatea stadionului. Presa internațională a relatat că fiecare club a primit câte 17.000 de bilete, iar autoritățile maghiare se așteptau la zeci de mii de suporteri suplimentari veniți fără tichet în capitala Ungariei. Estimările au indicat peste 10.000 de fani fără bilet și un aflux total care a transformat evenimentul în cea mai amplă operațiune de securitate organizată vreodată la Budapesta, cu aproximativ 4.000 de polițiști mobilizați pentru finală.