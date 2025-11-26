Celebra revistă Onze Mondial a aflat salariul lui Islam Slimani la CFR Cluj și a titrat: „Surprinzător”

ADVERTISEMENT

Islam Slimani are în CV echipe de top precum Sporting, Leicester, Newcastle sau Monaco. La 37 de ani, algerianul a ales, surprinzător, să-și continue cariera în SuperLiga, la CFR Cluj. Ulterior, au apărut zvonuri potrivit cărora atacantul ar fi plătit regește în Gruia, comparativ cu colegii săi de echipă. Iuliu Mureșan, președintele alb-vișiniilor, a făcut, însă, lumină în acest caz și, în direct la FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit că africanul are un salariu lunar de doar 5.000 de euro. Informația a fost, imediat, preluată și de Onze Mondial, care a analizat, în detaliu, situația.

Ce a scris Onze Fotbal despre salariul lui Islam Slimani

Într-un articol cu titlul “Algeria: salariul surprinzător al lui Slimani dezvăluit”, jurnaliștii francezi au preluat declarațiile lui Iuliu Mureșan, după care, logic, au tras și câteva concluzii.

“În România, mulți și-l imaginau printre cei mai bine plătiți jucători din vestiar, iar criticile referitor la randamentul său deveneau și mai acide”, scrie celebra revistă , care amintește, totodată, faptul că Islam Slimani nu a rupt gura târgului de când a semnat cu CFR Cluj.

Ceea ce i-a uluit, însă, pe jurnaliști a fost salariul pe care Slimani l-a acceptat în Gruia. Asta în condițiile în care până și în Algeria ar fi câștigat mai mult.

“O sumă ridicolă pentru un jucător de calibrul său, departe de ceea ce câștiga la CR Belouizdad și cu atât mai departe de standardele marilor cluburi europene la care a evoluat”, au concluzionat francezii.

Ce părere au fanii de salariul lui Islam Slimani

Pe Facebook, după publicarea articolului, au apărut și câteva comentarii. Mulți îl felicită pe Islam Slimani pentru faptul că nu pune preț pe bani, în timp ce alți fani ai fotbalului îl ironizează.

“Adică merita mai mult?”, “Are deja bani, joacă de plăcere, iubește fotbalul, cu ce vă deranjează asta?”, “Joacă de plăcere, în România, cu 5.000 de euro, poți trăi regește”, “Imposibil, anul trecut la CRB (Algeria) juca pentru 100.000 de euro. Dacă e adevărat, bravo lui, dar își poate găsi un campionat mai puternic. Rămâne, oricum, cel mai bun marcator al naționalei Algeriei”, “Nu joacă fotbal pentru bani, ci din pasiune. Este foarte bogat”, “Legendă. Are o grămadă de bani”, “Mbappé câștigă 5000 de euro pe oră”, “5.000 de euro și trăiești ca un pașă în Algeria” au fost doar câteva dintre comentarii.

Ce a declarat Iuliu Mureșan

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Iuliu Mureșan a mai dezvăluit că , lucru care s-a și întâmplat. Atacantul , care debutează 1 decembrie și se termină trei săptămâni mai târziu.

“Scopul lui a fost să revină în circuitul naţionalei. A venit pe un salariu mic. Cu el costurile sunt foarte mici. Ca să vă şi spun, 5000 de euro lunar. El n-a venit pentru bani. E ambiţia lui să joace la echipa naţională. E clar că băiatul n-a venit pentru bani. Este foarte pozitiv. Nu se pune problema despărţirii de el”, a spus Iuliu Mureşan.