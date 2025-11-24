Celebra rivală a Simonei Halep a dat cărțile pe față, după retragere: ”Nu vreau să fiu o versiune tristă”

ADVERTISEMENT

Invitată într-o emisiune, celebra rivală a Simonei Halep a dat cărțile pe față. A dezvăluit abia acum care este motivul principal pentru care a luat decizia să stea pe margine. Sportiva de 38 de ani a uimit cu răspunsul său.

Celebra rivală a Simonei Halep, declarație surpriză după retragerea din tenis

Maria Sharapova și Simona Halep s-au duelat de mai multe ori. Au fost față-n față de 9 ori, având și alte puncte în comun. Ambele s-au retras din activitatea competițională după ce au fost acuzate de dopaj. Au revenit pe teren după acuzații, însă în cele din urmă au renunțat.

Renumita rivală a jucătoarei de tenis din Constanța a precizat că între ele există o diferență majoră. Românca retrasă în februarie 2025 a participat la un turneu demonstrativ care s-a desfășurat în Cluj-Napoca, după anunțul retragerii.

În schimb, sportiva de 38 de ani a subliniat că nu a dorit să facă același lucru dintr-un motiv foarte simplu. A transmis că nu vrea să fie criticată pentru că nu mai are forma fizică de invidiat de când era un nume important în tenis.

„Cred că un răspuns sincer este că nu vreau să fiu o versiune tristă a mea. Știam că ceea ce îmi plăcea la acest sport era rapiditatea, reactivitatea și puterea lui. Când nu mai joci de mult timp, nu mai ai aceste lucruri”, a declarat Maria Sharapova, citată de .

Prin urmare, din anul 2020 fosta jucătoare de tenis nu a luat parte la niciun meci demonstrativ. A preferat să stea departe de teren și să se ocupe de afacerile personale. În prezent, se concentrează pe antreprenoriat și investiții.

”Cred că încăpățânarea a fost o calitate grozavă”

Maria Sharapova a fost de mai multe ori, prima oară în anul 2005. Ulterior, în 2008 a ocupat din nou această poziție, după retragerea jucătoarei Justine Henin. A câștigat 5 titluri de Grand Slam, pe toate suprafețele.

În palmaresul său se găsesc 36 de titluri WTA la simplu, fosta rivală a Simonei Halep punctând faptul că nu a fost niciodată bună la dublu mixt. De asemenea, a fost întrebată dacă a fost pregătită să renunțe la tenis atunci când se afla în vârful carierei sale.

„Este întrebare excelentă și cred că fiecare atlet găsește un răspuns diferit. Al meu a venit puțin mai târziu decât mi-aș fi dorit. Cred că lucruri precum încăpățânarea au fost o calitate grozavă care mi-a influențat multe dintre victorii.

Dar, spre sfârșitul carierei mele cred că a devenit un defect pentru că am fost atât de încăpățânată să mă însănătoșesc, ca umărul meu să se refacă. De asemenea, eram la o vârstă la care corpul meu nu se recupera la fel de repede.

Și astfel, timp de un an sau doi acea încăpățânare mi-a pus în cale alte lucruri mărețe din viața mea”, a adăugat Maria Sharapova, în emisiunea The David Rubestein Show, mai arată sursa menționată anterior.