Celebră scriitoare, găsită moartă pe ambarcațiunea pe care locuia. Ce au descoperit anchetatorii

Scriitoarea în vârstă de 58 de ani a fost găsită moartă pe o ambarcațiune, în Hamburg. Anchetatorii au dovezi care demonstrează faptul că ar fi fost împușcată. Alexandra Fröhlich a scris o serie de romane care au fost pe listele bestseller din Germania.

Scriitoare găsită împușcată

Cadavrul Alexandrei Fröhlich a fost Imediat, autoritățile au fost alertate. Pompierii au venit la fața locului, însă nu au mai putut face nimic altceva decât să declare decesul.

„Potrivit informațiilor actuale, rudele au găsit-o pe femeia în vârstă de 58 de ani fără viață pe barca ei și au alertat pompierii, care nu au putut decât să confirme decesul femeii. După evaluarea probelor, anchetorii cred că femeia a murit ca urmare a violenței”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției, conform .

În același timp, autoritățile au refuzat să ofere mai multe detalii. Oamenii legii au precizat doar faptul că au fost colectate probe medico-legale, iar medicul legist a întocmit un raport în urma autopsiei.

De asemenea, anchetatorii au făcut apel către potențialii martori care au observat activități suspecte în jurul bărcii-locuință de culoare vișinie, plasată pe malul râului Elba, în districtul Moorfleet. Mai mulți s-au prezentat la fața locului pe fondul suspiciunilor că arma ar fi putut fi aruncată în apă.

Alexandra Fröhlich a debutat în presa din Ucraina

Fröhlich a fost jurnalist, inițial, în Ucraina. La Kiev a fondat o revistă pentru femei. Ulterior, a profesat ca jurnalistă independentă în Germania, tot pentru reviste dedicate femeilor, precum Stern. Ulterior, s-a apucat de scris romane.

În 2012 și-a publicat romanul de debut, „Soacra mea rusoaică și alte catastrofe”, despre care a spus că se bazează pe propria experiență, în urma căsătoriei cu un cetățean rus.

În 2016 a publicat romanul polițist „Death is a Certainty / Moartea este o certitudine”, care a avut un succes similar, iar în 2019 a urmat „Skeletons in the Closet / Scheletele din dulap”. Romanele sale au fost caracterizate presă drept un amestec de umor, povești de familie și subiecte sociale.