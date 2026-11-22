ADVERTISEMENT

Vedeta din liga de baschet feminină, WNBA, Sophie Cunningham (30 de ani) se pregătește pentru unul dintre cele mai importante roluri din afara terenului. Sportiva a fost nominalizată pentru un rol celebru de la Hollywood ce ar putea aduce-o pe marile ecrane, chiar și în afara parchetului.

Vedeta din WNBA a fost nominalizată pentru rolul de Bond Girl

Fosta înotătoare celebră Railey Gaines a nominalizat-o pe jucătoarea lui Indiana Fever să joace rolul principal în noul film din seria Agentul 007. Gaines a susținut tot, pe rețelele de socializare, unde a postat mai multe fotografii cu Sophie Cunningham, realizate pentru publicația de modă Maxim: ”Nominalizarea mea pentru următoarea Bond Girl”, a scris fosta înotătoare, pe pagina personală de .

ADVERTISEMENT

La doar o zi distanță, vedeta din WNBA a reacționat la propunerea lui Railey Gaines, tot în mediul online. s-a arătat încântată de propunerea înotătoarei și ar fi dispusă să accepte noua provocare ce ar aduce-o în fața camerelor de filmat: ”Ok, dar serios… Vreau să fiu următoarea fată Bond. Cineva să mă ajute!”, a scris Sophie Cunningham, pe pagina de .

Aceasta nu ar fi prima apariție a Sophiei Cunnigham în lumea media. Americana este co-prezentatoarea podcastului No Hestitation, alături de Drew Hanlen, care este antrenor de baschet. Mai mult, Cunningham a colaborat cu USA Network pe postul de analist.

ADVERTISEMENT

Sophie Cunningham este una dintre cele mai prolifice produse ale programului Missouri

Americana din Missouri a făcut primii pași în lumea baschetului la o vârstă fragedă și a reușit să se integreze în echipa de tineret Rock Bridge High School, a făcut pasul la trupa universitară din orașul natal, Missouri Tigers. Mai mult, în perioada facultății a devenit una dintre cele mai bune marcatoare ale programului Missouri, cu 2.187 de puncte și lider la aruncări libere: 537.

ADVERTISEMENT

Sophie Cunningham a obținut primul contract profesionist, în WNBA, la din 2019, când a fost selectată de echipa Pheonix Mercury, de pe locul 13. Pentru formație a evoluat până în 2024. În cei șase ani petrecuți la Phoenix Mercury, Sophie Cunningham 7,9 puncte, 2,7 recuperări și 1,4 pase decisive pe meci, conform .

ADVERTISEMENT

A urmat, în cariera sa, un contract cu Indiana Fever alături de care a câștigat Commissioner’s Cup în 2025. Totuși, perioada petrecută la actualul club a fost presărată de accidentări. Sezonul 2025 s-a încheiat, pentru Sophie Cunningham, în august, din cauza unei rupturi de ligament colateral medial. Aceasta a revenit și și-a prelungit înțelegerea cu echipa din estul Statelor Unite.