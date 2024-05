Celebra știristă de la Pro TV, dată afară după o singură prezentare: ”A fost un dezastru total”

Celebra de la Pro TV, dată afară după o singură prezentare. A fost un dezastru total, după spusele fostei moderatoare care are o carieră înfloritoare și a devenit milionară datorită afacerii pe care a dezvoltat-o.

Renumita vedetă de la , concediată după ce a făcut o unică prezentare la pupitrul știrilor. Lucrurile nu au ieșit deloc bine pentru ea, însă a ajuns să lucreze la știrile generale o perioadă destul de lungă.

A plecat din postul din Pache Protopopescu în anul 2012, însă anterior a avut parte de o experiență neplăcută. A aflat peste noapte că trebuie să prezinte știrile din sport, doar că Adrian Sârbu a decis să o lasă deoparte.

„A fost un dezastru total! Categoric, eram un om de știri, însă oportunitatea de a veni în București a fost aceea de a prezenta în cadrul redacției de știri din sport. Și, categoric, eu nu eram făcută pentru asta.

Dar, dacă acolo s-a ivit oportunitatea, într-un fel sau altul, am încercat să mă adaptez. Am avut și norocul să am niște colegi extraordinari, între care și soțul meu, atunci, habar n-aveam că o să ajungă soțul meu peste ani.

Aveam o relație de colegialitate, nici măcar de prietenie, am fost destul de distanți, asta m-a ajutat, atmosfera de acolo. Practic, toți acești bărbați care lucrau în redacția de sport, că eram doar câteva femei acolo, ne susțineau, cred că ne tolerau, de fapt.

Adrian Sârbu și-a dorit, la momentul respectiv, să revoluțieoneze zona aceasta de prezentare a știrilor sportive și a luat acest concept, probabil, preluat de afară, al știrilor prezentate de femei.

Și am și fost prima prezentatoare pe scaunul știrilor sportive. Și, cum se face totul în PRO, de pe o zi pe alta, mi-au spus seara. N-am dormit toată noaptea. Pentru că am fost extrem de stresată, nu aveam exercițiul acela…

Am făcut câteva probe în platou, dar nu de maniera în care să mă simt pregătită. Deci, stresată, nedormită, obosită și a ieșit ce a ieșit, un dezastru”, a povestit Andreea Liptak Spiridon în podcast-ul Altceva, conform .

Andreea Liptak, despre munca în televiziune

Andreea Liptak a mărturisit că nu se vedea revenind în redacția știrilor din sport. Fosta prezentatoare de la Pro TV considera că nu se potrivește cu această meserie, simțea că nu este credibilă și că nu a transmis ceea ce trebuia.

Pe de altă parte, a știut că la știrile generale era credibilă, însă nu și la sport. În 2012 a fost înlocuită de Lavinia Petrea și Andreea Marinescu, după ce a luat decizia să renunțe la televiziune și să pornească o afacere alături de soțul său.

„Mă bucur că nu am fost potrivită acolo, pentru că am fost pusă, din nou, pe calea mea. Cei din redacția de știri s-au bucurat la nebunie, au spus că a noastră este, ne-o dați înapoi și așa am ajuns, înapoi, la știri. De fapt, printr-un eșec”, a mai spus Andreea Liptak.