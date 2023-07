Celebru actor din Las Fierbinți care și-a dat demisia după 15 ani de activitate. Celentano nu mai apare în nicio piesă de teatru din 2021

Adrian Văncică este cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Celentano din Las Fierbinți, dar până în anul 2021, el putea fi văzut „în acțiune” și pe scena Teatrului Nottara, de unde a ales să-și dea demisia fără prea multe explicații.

Celentano din Las Fierbinți și-a dat demisia după 15 ani de activitate

De mai bine de 11 ani, românii îl cunosc pe Adrian Văncică pentru rolul lui Celentano din Las Fierbinți. Personajul pentru care cea mai mare pasiune este alcoolul, i-a cucerit pe oamenii din fața televizoarelor.

ADVERTISEMENT

Însă, în afara de proiectul de la Pro TV, iubitorii de artă s-au putut întâlni cu Adrian Văncică timp de 15 ani, la teatru. Actorul a fost angajat al Teatrului Nottara încă din anul 1996, dar din anul 2021 nu a mai jucat în nicio piesă.

Fără prea multe explicații, . La momentul respectiv, colegii și chiar reprezentanții instituției au fost triști că nu vor mai lucra împreună, însă i-au acceptat decizia.

ADVERTISEMENT

De altfel, nu mai juca decât într-o singură piesă și, cel mai probabil, filmările și munca depusă pentru serialul Las Fierbinți îi ocupa majoritatea timpului. „De ce a ales să plece, nu știm exact. A venit doar cu demisia scrisă și asta a fost. A trebuit să ținem cont de alegerea sa.

Pe de altă parte, nu mai juca în acel moment decât într-o singură piesă. Dar cred că nu mai găsea timpul necesar repetițiilor și spectacolelor săptămânale. Așa, că după aproape 15 ani de colaborare, între 1996 și 2020, colegul nostru Adrian Văncică a ales un alt capitol al vieții sale profesionale. Îi ținem pumnii”, a declarat atunci Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara, conform evz.ro.

ADVERTISEMENT

Actorul a mai avut și altă meserie

Pe de altă parte, înainte de a-i amuza pe români intrând în pielea lui Celentano din Las Fierbinți, Adrian Văncică . „Am stat un an de zile în Coreea de Sud.

În 2002 am lucrat acolo. (…) Am lucrat într-un parc de distracții imens. Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje. Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro.

Făceam clownerie, jonglerie, show-uri de stradă. Intram în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european. Acea experiență mi-a folosit enorm. A fost armata pe care n-am făcut-o”, a povestit Adrian Văncică, scrie