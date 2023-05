Celebru cântăreț, condamnat la ani grei de închisoare. A fost găsit vinovat de trafic de droguri

Un celebru cântăreț a fost condamnat la mai mulți ani de închisoare pentru trafic de droguri. După ce își va ispăși pedeapsa, artistul american va fi supravegheat timp de alți câțiva ani.

Celebru cântăreț, condamnat la ani grei de închisoare, după ce a fost găsit vinovat pentru trafic de droguri. Ce pedeapsă a primit

William Junior Maxwell II, cunoscut sub numele de Fetty Wap, are probleme mari cu legea. Artistul american a fost găsit vinovat pentru conspirație în vederea distribuirii de cocaină, transmite un comunicat de presă al Procuraturii SUA din Districtul de Est din New York, citat de .

În comunicat se precizează că artistul a fost “membru al unei organizații care a distribuit peste 100 de kilograme de cocaină, heroină, fentanil și cocaină crack în Long Island și New Jersey”.

Fetty Wap a primit o condamnare de dar și la cinci ani de supraveghere, după ce va fi eliberat. Reprezentantul legal al cântărețului a refuzat să ofere comentarii în acest sens.

Adevărul despre faptele lui Fetty Wap

În octombrie 2021, cântărețul a fost pus sub acuzare, alături de alte cinci persoane. Acestea au fost acuzate de conspirație . Ulterior, rapperul a fost eliberat pe o cauțiune de 500.000 de dolari.

Ulterior, în august 2022, cântărețul a fost reținut din nou. La momentul respectiv, procurorii au declarat că Fetty Wap a încălcat termenii cauțiunii sale. Artistul ar fi amenințat atunci că va ucide pe cineva. Acesta ținea în mână o armă în timp ce se afla într-un apel pe FaceTime în decembrie.

În aceeași lună, în fața unui tribunal federal, rapperul a pledat vinovat pentru conspirație la posesia și distribuirea a 500 de grame sau mai mult de cocaină.

Conform comunicatului de presă al biroului procurorului american, Maxwell și celelalte persoane implicate au distribuit substanțe interzise între iunie 2019 și iunie 2020.

Inculpații au obținut narcoticele pe Coasta de Vest, după care le-au transportat utilizând Serviciul Poștal al Statelor Unite și șoferi “cu compartimente ascunse în vehicule” în toată țara, până în comitatul Suffolk, pentru a le distribui.

Mai mult, cinci dintre inculpați au folosit arme de foc “pentru a-și proteja organizația de droguri și lanțul de distribuție”. De asemenea, cântărețul era “un redistribuitor la nivel de kilogram pentru organizația de trafic”.

Fetty Wapp a ajuns cunoscut în 2014. Atunci a lansat piesa “Trap queen”, iar videoclipul acesteia a înregistrat până acum acum 825 de milioane de vizualizări.