Celebru cântăreț de manele, cercetat pentru conducere fără permis. Ar fi avut un carnet de șofer fals, originar din Cehia

Unul dintre cei mai cunoscuți și mai apreciați maneliști de la noi din țară are probleme cu legea. Artistul a fost descoperit că are în posesia sa un permis de conducere fals, emis în Cehia. Din păcate, nu este pentru prima dată când are astfel de probleme.

Leo de la Kuweit, prins în timp ce conducea fără permis

Leo de la Kuweit a intrat, din nou, în atenția autorităților. De data asta, manelistul este sub atenta observație a polițiștilor din Ilfov care analizează .

Potrivit , oamenii legii au dubii cu privire la autenticitatea acestui document care îi oferă manelistului calitatea de șofer. Polițiștii susțin că permisul a fost eliberat în Cehia și nu conține toate elementele de siguranță tipice unui astfel de document.

Potrivit publicației menționate, autoritățile din Cehia au emis permisul pe numele lui Leo de la Kuweit în anul 2019. Însă, numele real al acestuia conține o eroare care le-a dat de bănuit polițiștilor.

Pe permisul de conducere, numele artistului este ”Gaftone Leonard Mădălin Octavia”. Numele real al manelistului este, de fapt, Gaftone Leonard Mădălin Octavian.

Leo de la Kuweit a scăpat de urmărire penală în 2021

Oamenii legii au anumite dubii cu privire la autenticitatea acestui document. Ba mai mult, susțin că astfel de acte false se obțin foarte ușor, inclusiv de pe internet în schimbul unei taxe care pot ajunge și la 7.000 de euro.

Anchetatorii susțin că este foarte posibil ca . Oamenii legii vor ca manelistul să dea declarații care să justifice prezența permisului fals.

Nu este pentru prima dată când Leo de la Kuweit are probleme cu legea. În anul 2021, manelistul a fost oprit de polițiști în timp ce conducea fără permis.

Din fericire, în urmă cu trei ani, artistul a avut noroc. Procurorii au decis să nu îl pedepsească pe artist, ba chiar au cerut ca urmărirea sa penală să fie încetată.

După acest eveniment, Leo de la Kuweit, original din Craiova, a ales să se mute în cartierul Popești-Leordeni. Deoarece nu avea permis, acesta a fost nevoit să angajeze un șofer personal care să îl ajute cu diversele sale deplasări.

Vecinii lui Leo de la Kuweit au susținut că manelistul nu s-a putut abține să nu se urce la volanul bolidului său de lux. Potrivit unor persoane, artistul s-a deplasat pe distanțe scurte, conducând propria mașină.