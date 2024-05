Celebru cântăreț din România, operat de urgență. Ce simptome a avut înainte să ajungă la spital

Celebrul cântăreț din România, Marian Cozma, s-a confruntat cu dureri cumplite din cauza unei probleme de sănătate. Ce simptome a avut acesta înainte să ajungă la spital?

Marian Cozma a fost operat de urgență: „Am avut ceva infecție”

Marian Cozma, , a fost operat de urgență din cauza unei infecții la nivelul abdomenului. Acum se află în afara oricărui pericol și este internat la o clinică din Constanța, sub supravegherea medicilor.

ADVERTISEMENT

Acesta s-a adresat fanilor pe rețelele de socializare și a clarificat motivul pentru care a lipsit de la ultimul eveniment. În urmă cu ceva timp, Marian s-a operat de apedicită, dar situația s-a complicat rapid.

Artistul a suferit o infecție în zona abdominală, iar medicii au decis să efectueze o altă operație de urgență pentru a curăța peritoneul, membrana subțire care căptușește peretele interior al abdomenului.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte bine. M-am operat de apendicită, doar că am intrat la urgență pentru că am avut ceva infecție și s-a mai spart un pic în mine și a fost un peritoneu și a trebuit să mă opereze de urgență. Într-adevăr nu am mai ajuns la evenimentul de ieri, au fost colegii mei. M-au ajutat câțiva colegi la evenimentul de ieri și le mulțumesc. Eu sunt la un spital privat din Constanța. M-au operat în condiții excelente și acum aștept recuperarea. Nu vă faceți griji, revin în forță. Doamne ajută”, a spus Marian Cozma pe rețelele de socializare.

Simptomele care l-au chinuit pe artist

Înainte să ajungă pe masa de operație, Marian a suferit dureri mari în zona buricului, balonări și crampe în zona pelvisului. S-a dovedit a fi o infecție în zona apendicelui.

ADVERTISEMENT

„Crampe și îmbalonări dureroase de jur împrejurul buricului, apoi s-au mutat crampele la nivelul pelvisului, asta pentru că facusem ceva infecție undeva acolo jos lângă apendice”, a scris Marian Cozma pe contul său de TikTok.

Marian Cozma ține foarte mult la viața de familie. pentru a petrece mai mult timp alături de cei dragi. El este tatăl a doi băieți care îi calcă pe urme. Cei doi copii cântă cu vocea și iau lecții de pian.

ADVERTISEMENT

„Eu am cântat întotdeauna Crăciunul și Paștele și mi-am propus să nu mai cânt. Este decizia mea și sunt momente unice care știu că nu se vor mai repeta și chiar vreau să le petrec cu copiii”, a spus Marian Cozma la , acum doi ani.