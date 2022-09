Celebru cântăreț, înjunghiat mortal în plină stradă. Decesul i-a şocat pe cei mai importanţi artişti ai momentului

Un cântăreț celebru a fost înjunghiat mortal în plină stradă. Mai mulți artiști cunoscuți au transmis meaje de condoleanțe în mediul online.

Este vorba despre cântărețul de muzică rap Pat Stay, de origine canadiană, care și-a pierdut viața la doar 36 de ani.

Duminică dimineața, artistul a fost înjunghiat mortal în plină stradă în orașul Halifax din Canada, notează .

Marii artiști ai momentului i-au adus un omagiu rapperului care și-a pierdut viața la o vârstă atât de fragedă.

Printre cei care ai postat mesaje emoționante în mediul online se numără și .

“Lumea hip-hop a pierdut unul dintre cei mai buni artiști din toate timpurile… RIP… Regii nu mor niciodată.”, a scris renumitul cântăreț pe pagina sa.

hiphop lost one of the best battlers of all time … RIP .. KINGS NEVER DIE‼️

— Marshall Mathers (@Eminem)