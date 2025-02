Un celebru prezentator face primele dezvăluiri despre plecarea de la Antenă! De ce a dispărut de pe micile ecrane

Un cunoscut prezentator vorbește despre plecarea de la Antenă, în exclusivitate pentru FANATIK! A fost ani buni pe micile ecrane, dar niciodată nu a explicat motivul real al dispariției sale din lumina reflectoarelor.

Cunoscut prezentator, adevărul despre plecarea de la Antenă

VJ Raru, unul din cei mai carismatici foști prezentatori de la Antena Stars povestește de ce s-a retras din televiziune. Fostul prezentator ne-a mărturisit că la baza deciziei sale au fost mai multe lucruri adunate, printre care și programul extrem de încărcat. La Antena Stars, a avut pe mână matinalul, dar și jurnalul de știri mondene.

„A fost un cumul de factori care a avut la bază dorința mea de a renunța la programul emisiilor live în weekend-uri și de a prezenta emisiuni live sau înregistrate în timpul săptămânii. Devenise destul de obositor pentru mine să prezint câte 4-6 ore/zi. Erau 2 emisiuni în direct (matinalul și jurnalul de știri) în fiecare sâmbătă și duminică timp de aproape 5 ani.

Apoi, faptul că programul meu de weekend era opus programului liber al familiei și al prietenilor. Ceea ce însemna că nu puteam petrece weekend-urile cu ei. Devenise stresant pentru mine. Practic, timp de aproape 5 ani am trăit în direct la Antena Stars. Mai puțin câteva weekend-uri pe an, în timpul perioadelor de vacanță”, a declarat cunoscutul prezentator, pentru FANATIK.

Ce discuții a avut VJ Raru cu șefii de la Antena Stars, nemulțumit că lucra mai mereu în weekend

Raru a fost întrebat dacă a încercat să găsească o soluție atunci, dacă nu cumva se putea schimba programul în așa fel încât să nu se adune frustrări. Mai în glumă, mai în serios, vedeta ne-a zis că nu prea au fost astfel de soluții, explicând pe larg toată situația de atunci.

„Aparent, nu glumesc. Mi-am prezentat doleanțele șefilor cu care m-am înțeles chiar foarte bine. Au fost discuții despre asta. Au existat chiar și propuneri privind alte emisii. Din nefericire, pentru mine, nu s-au putut concretiza la momentul respectiv.

Și am înțeles asta pentru că în toată perioada cât am lucrat acolo, matinalul de weekend, separat de cel din timpul săptămânii, a fost printre emisiile cu cea mai mare audiență ale postului. Dacă nu chiar cea mai mare.

Era destul de greu să mă înlocuiască. Și, în același timp, tronsonul de seară în prime time, în timpul săptămânii era ocupat de prezentatori cu mult mai multă experiență și notorietate ca mine (Cristi Brancu, Mihai Morar)”, a adăugat VJ Raru.

Cine l-a convins pe fostul prezentator să intre în televiziune

ne-a dezvăluit și care au fost plusurile și minusurile anilor petrecuți în fața telespectatorilor. Cel mai important lucru pe care îl menționează este că a avut șansa de a face divertisment la un nivel de profesionalism cu care nu s-a lovit anterior, în anii de VJ la MTV.

„Am cunoscut o grămadă de oameni faini, începând cu toată echipa de la platou de care am fost mereu foarte apropiat. Echipa de producție, regia de emisie și terminând cu toți invitații mai mult sau mai puțin cunoscuți pe care i-am avut de-a lungul timpului, de la care am învățat o grămadă de lucruri.

De asemenea, toți cei care ne urmăreau de partea cealaltă a ecranului, cărora, de altfel, le-am fost mereu recunoscător. În același timp, nu am putut să le fiu alături celor dragi aproape toate weend-urile anilor petrecuți acolo”, a punctat cunoscutul prezentator despre perioada de la Antenă.

Dacă ar fi să dea timpul înapoi, VJ Raru spune că nu ar mai putea să stea câte șase ore în direct, chiar și în zilele de sărbătoare, căci le-a acoperit și pe acelea.

ne-a zis și cine este ”vinovat” pentru intrarea lui în televiziune: DJ Wanda. „Ea este cea care atunci când ne-am cunoscut a insistat să fac mini interviuri pentru o emisie de noapte pe vremea aceea la Antena 1. Ulterior, a început să-mi placă să fac asta. Am lucrat câțiva ani buni la MTV și Music Channel, unde am filmat prin cluburi. Am făcut interviuri cu artiști. Am prezentat topuri muzicale și mai târziu emisii în direct”, ne-a zis Raru.

Motivul pentru care nu s-a mai întors pe micile ecrane. I s-a sugerat să se retragă

VJ Raru ne-a zis și ce durere a avut în suflet după ce a plecat de la . I s-a sugerat să se retragă o perioadă pentru ”a-și spăla imaginea”, dat fiind că prezenta emisiuni de tip tabloid.

„Cel mai greu moment a fost după plecarea de acolo. Mi s-a spus de către alte televiziuni mai mari că ar trebui să fac o pauză de câțiva ani în care să aștept, citez ”să mi se spele imaginea”.

A fost foarte dureros pentru mine. Mai ales că știam cât de pasionat și de implicat am fost. Și cât de curate sau la ce nivel de calitate și de profesionalism au fost echipa și emisiile la care am lucrat. De altfel, ăsta a și fost motivul pentru care am decis să nu mai apar pe nicăieri”, a încheiat VJ Raru.