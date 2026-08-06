Celebrul actor Andi Vasluianu a spus totul despre ce crede în disputa Steaua – FCSB: „Chiar am jucat în piesa ‘Steaua fără nume’!”

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Andi Vasluianu (52 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuți și actori contemporani ai României. Îndrăgostit de sport încă din copilărie, cel care a strălucit până acum în lumea teatrului și filmului a dat cărțile pe față despre echipa de fotbal favorită, dar și despre ce crede în războiul dintre Steaua și FCSB.

Cu ce echipă de fotbal din România a ținut actorul Andi Vasluianu

Andi Vasluianu nu este un nume străin de fotbal. . Ajuns la 52 de ani, actorul a mărturisit numele formației pe care a susținut-o în trecut. „Am ținut cu Steaua. Nu pot să zic că mai țin cu vreo echipă din România. Nici prea mult nu mă mai uit la meciurile din România. Nu-mi plac! Când am timp mă uit la fotbal și mă uit mult la meciurile de afară!”, și-a început discursul.

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Ulterior, el a mărturisit că meciurile de fotbal din România nu îi stârnesc interesul, considerându-le de un nivel mult prea slab. „Mi se par extrem de plictisitoare meciurile din România. A fost Dinamo – Craiova 5-1, dar n-am apucat să-l văd pe ăsta. Nu prea mă uit la campionatul românesc, de ce să mint. A fost o perioadă în care era atât de slab, poate acum a mai crescut. O să arunc un ochi, dar nu… Chiar mi se părea îngrozitor!”, a mai spus actorul la

Andi Vasluianu s-a pronunțat în disputa Steaua – FCSB

Ulterior, actorul a vorbit despre cel mai aprig și intens conflict din fotbalul românesc: Steaua – FCSB. Chiar dacă , Andi Vasluianu a spus că, pentru el, FCSB este adevărata formație care a scris istorie pentru fotbalul românesc. „FCSB e același lucru, pentru mine e același…

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E o glumă și în meseria noastră. Chiar jucam în spectacolul ăsta și jucam „Steaua fără nume” și un prieten de-al meu a zis: „Adică FCSB?”. Ha, ha, ha! Nu l-am cunoscut pe Gigi Becali. Adică l-am văzut ca noi toți, dar nu l-am cunoscut personal, nu!”, a mai spus celebrul actor, conform sursei citate.

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Andi Vasluianu s-a născut pe 23 iunie 1974, la București. El este unul dintre cei mai apreciați actori români de film și teatru. În 1999, a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) ”I.L. Caragiale”. Din 1997 până în prezent, acesta a jucat în aproape 50 de filme.