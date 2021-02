Celebrul actor Christopher Plummer a murit la 91 de ani

Actorul Christopher Plummer, cunoscut mai ales pentru rolul său din The Sound of Music, a murit la vârsta de 91 de ani.

Plummer a câștigat un Oscar pentru rolul din filmul Begginers în 2010 și a fost nominalizat pentru All the Money in the World în 2018.

Conform datelor oferite de familia lui Plummer, bărbatul a decedat la casa sa din Connecticut, având-o alături pe soția sa Elaine Taylor.

Plummer a atras atenția în ultimul său film pentru că l-a înlocuit pe Kevin Spacey în rolul miliardarului J. Paul Getty, din cauza problemelor de imagine pe care Spacey le are.

Alte filme cunoscute ale actorului canadian sunt The Man Who Would Be King și Knives Out.

Lou Pitt, un vechi prieten și manager timp de 46 de ani al lui Plummer a declarat că actorul decedat era „un om extraordinar care și-a iubit și respectat profund profesia”.

„Era o comoară națională care își savura profund rădăcinile canadiene. Prin arta și umanitatea sa, el ne-a atins toate inimile și viața sa legendară va fi în atenția generațiilor viitoare. El va fi pentru vecie alături de noi”, a completat Pitt.

Pe numele său Arthur Christopher Orme Plummer, actorul a jucat în zeci de filme și piese de teatru, fiind printre cei mai respectați reprezentanți ai generației sale.

În 2015, Plummer și-a lăsat amprentele mâinilor și picioarelor în fața celebrului TCL Chiese Theatre din Hollywood.

„Trimit tot felul de emailuri. Cum ar trebui să mă îmbrac? Cum să fac pentru a nu-mi murdări hainele? Cum ne vom descurca la acea ceremonie? Totul pare că seamănă cu cea mai veche farsă din lume. Sunt încântat. Consider că aceasta e o noare uriașă care mi se face, chiar dacă pare genul de imortalizare de care, probabil nu prea vrei să ai parte”, declara în acel moment actorul canadian.