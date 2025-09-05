Celebrul coleg al lui Vlad Dragomir, implicat într-un scandal de amploare. Amanta a făcut primele dezvăluiri

David Luiz, fundașul central de la Pafos FC, ar fi avut o relație extraconjugală, deși este logodit de 6 ani. Celebrul coleg al lui Vlad Dragomir este implicat într-un din care nu va ieși tocmai bine. Amanta a făcut deja primele dezvăluiri despre legătura amoroasă.

Celebrul coleg al lui Vlad Dragomir, implicat într-un scandal de amploare

Renumitul coleg al lui Vlad Dragomir, David Luiz, în vârstă de 28 de ani, se află în centrul unei dispute neașteptate. Fotbalistul este protagonistul unui conflict uriaș, amanta făcând mai multe declarații incendiare.

Jurnaliștii tabloidului britanic susțin că ar fi avut o legătură de dragoste cu o tânără pe nume Karol Cavalcante. Femeia a confirmat aventura trăită alături de sportivul care este într-o relație cu Bruna Loureiro.

Cei doi formează un cuplu din anul 2016 și sunt părinții a doi copii. Nu au ajuns la altar pentru oficializarea poveștii de dragoste, dar asta nu înseamnă că fotbalistul brazilian este „liber de contract” în planul sentimental.

Presupusa amantă a lui David Luiz a dat cărțile pe față. Aceasta a mărturisit că l-a cunoscut pe colegul celebru al lui Vlad Dragomir pe rețeaua de socializare Instagram, unde au avut câteva schimburi de mesaje.

Declarația lui Karol Cavalcante despre relația cu David Ruiz

Karol Cavalcante a mărturisit că o perioadă scurtă a fost amanta lui David Luiz. Mai mult, femeia a subliniat faptul că brazilian i-a propus la un moment dat să vină cu o prietenă la una dintre întâlniri.

Amica sa a confirmat versiunea susținută de tânără, precizând că aceasta din urmă nu i-a spus numele sportivului. În plus, a ținut să adauge că nu a acceptat sub nicio formă propunerea pe care o avea în minte sportivul.

„Am început să vorbim și, pe măsură ce zilele treceau, schimbul de mesaje a devenit din ce în ce mai frecvent. Mi-a sugerat chiar să întreținem relații în 3 cu prietena mea, dar nu am vrut să mă implic.

Am început să observ că se comportă oarecum agresiv cu mine, iar asta m-a făcut să mă simt nesigură și îngrijorată. Întotdeauna dădea de înțeles că ar putea să îmi facă ceva”, a povestit amanta jucătorului de la Pafos.

Ce spune David Luiz despre presupusa relație extraconjugală

În schimb, colegul lui Vlad Dragomir a negat că s-ar fi întâlnit cu Karol Cavalcante. Cu toate acestea, a recunoscut că a vorbit prin intermediul mesajelor cu femeia cu care se presupune că și-a înșelat logodnica.

A negat vehement că ar fi avut o întâlnire față în față cu presupusa amantă. David Luiz formează un cuplu cu Bruna Loureiro, după ce a încheiat o relație de lungă durată cu Sara Madeira. Partenera fotbalistului este originară din Brazilia.

Logodnica vedetei de la Pafos este model și nutriționist. A fost cerută în căsătorie în anul 2019, într-un mod spectaculos. Starul brazilian a apelat la artificii pentru a o impresiona pe femeia care i-a dăruit două fete.

Reacția logodnicei lui David Luiz

Modelul brazilian Bruna Loureiro a oferit o reacție neașteptată legat de scandalul amoros în care este implicat David Luiz. Tânăra a transmis un mesaj pe social media, unde a dorit să pară că este o persoană optimistă.

„Sper ca momentele bune să te găsească oriunde te-ai afla, chiar și în cele mai obișnuite zile. Fie ca ele să sosească pe neașteptate ca o frumoasă coincidență scrisă parcă de univers.

Fie ca ele să fie o sursă de pace după o zi dificilă. Fie ca momentele bune să fie întotdeauna calea ta, chiar și atunci când nu le cauți”, a scris iubita fotbalistul în mediul virtual, conform .