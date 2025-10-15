Celebrul comentator sportiv l-a făcut pe primarul Daniel Băluță să acționeze imediat: „Mesajul meu a avut efect”

Concret, , a ținut să-și exprime nemulțumirea cu privire la condițiile existente la noua sală.

Probleme la cea mai nouă sală sportivă din București. Primarul Daniel Băluță, tras la răspundere de un celebru comentator sportiv

, pe contul său de Facebook, că temperatura din „Berceni Arena” este una mult prea scăzută și provoacă un disconfort. Prezent la partidele de hochei pe gheață, dintre Red Hawks București și Miercurea Ciuc, Hossu-Longin a avut un mesaj direct pentru Daniel Băluță: „Hochei pe gheață din Berceni Arena, 15.30 și 19.30, TVR Sport. Patinoarul arată bine, dar e un frig înăuntru de-ți îngheață cafeaua-n pahar!”.

Acesta a continuat: „Domnule primar Daniel Băluță, vă rog să luați la cunoștință că patinoarul nu e frigider! Am fost ieri la meciurile de hochei din Berceni Arena și a fost sinistru din punctul de vedere al temperaturii din interior. Erau 6-7 grade, oamenii purtau căciuli și mănuși, aveau geci de iarnă și în pauze ieșeau afară să se încălzească. Am mai fost și cu alte ocazii și tot așa de frig era înăuntru. La inaugurare, oamenii dumneavoastră scriau că e modern și spectatorii vor avea parte de temperaturi de primăvară.

Ori v-au păcălit constructorii, ori nu știu cei care-l administrează cum să facă mai cald. Nu poți bea un ceai, o cafea. Nicăieri nu se întâmplă așa ceva în Europa. Acolo oamenii stau în tricou la hochei, beau bere(rece), mănâncă, socializează, nu le îngheață urechile și mâinile ca în ghețăria din Berceni. Nici la Miercurea Ciuc, în vechitura aia de patinoar, nu sunt 6 grade în interior! Domnu’ Băluță, poate poți face ceva, te rog, te rugăm, că ne place hocheiul, dar nu vrem să mergem de la patinoar direct la farmacie!”.

Condiții mai bune pentru spectatori după apelul făcut către Daniel Băluță. Ce s-a întâmplat la Berceni Arena

Apelul făcut de comentatorul sportiv nu a fost în van, iar cei care se ocupă de Berceni Arena, aflată sub tutela primăriei Sectorului 4, se pare că au luat măsurile necesare pentru a remedia problemele. Chiar Emil Hossu-Longin a revenit cu o postare și a dezvăluit că lucrurile par să se rezolve.

„Am postat, s-a încălzit, cel puțin asta arată termometrul azi, la nivelul tribunelor. Mesajul meu către primarul Daniel Băluță cred că a avut efect. Aștept să-mi confirme fanii prezenți că e temperatura promisă, 15 grade, la cele două meciuri care urmează, Steaua – Red Hawks, vineri și sâmbătă, de la 19:30”, a fost ultima reacție a jurnalistului cu privire la subiectul condițiilor din Berceni Arena.