Celebrul compozitor Ennio Morricone, deținător al premiului Oscar, a murit la 91 de ani

Compozitorul italian Ennio Morricone a murit la vârsta de 91 de ani, după ce fusese internat la o clinică din Roma.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În urmă cu câteva zile, compozitorul suferise un grav accident. Acesta a căzut și a suferit o fractură de femur, fiind transportat de urgență la un spital din Capitala Italiei.

Anul 2016 a fost unul de referință pentru muzicianul și compozitorul italian, întrucât acesta a reușit să câștige Oscarul, după 78 de ani de carieră strălucitoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Celebrul compozitor Ennio Morricone, deținător al premiului Oscar, a murit

Născut la Roma pe 10 noiembrie1928, Morricone a compus pentru aproximativ 400 de filme, iar numele său a fost strâns legat de regizorul Sergio Leone, cu care a lucrat la actualul clasic Spaghetti Westerns, precum și la celebra creație cinematografică ”Once Upon a Time in America”.

Înmormântarea lui Ennio Morricone va avea loc într-un cadru privat, ”în respectul sentimentului de smerenie care i-a inspirat întotdeauna faptele”, a anunțat familia prin intermediul avocatului lor, Giorgio Assumma, scrie La Repubblica.

ADVERTISEMENT

Morricone a încetat din viață ”în zorii zilei de 6 iulie, la Roma, cu mângâierea credinței. El și-a păstrat până la ultima suflare luciditatea deplină și o mare demnitate.

A întâmpinat-o pe iubita sa soție Maria, care l-a însoțit cu dăruire în fiecare moment al vieții sale umane și profesionale și a fost aproape de el. De asemenea, până la ultima suflare le-a mulțumit copiilor și nepoților pentru dragostea și grija pe care i-au acordat-o,”, se mai arată în declarația familiei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anul 2016 i-a adus mult râvnitul premiu Oscar

În urmă cu patru ani, Morricone a fost desemnat câștigător al unui Oscar pentru coloana sonoră a filmului ”The Hateful Eight”, filmul lui Quentin Tarantino.

Italianul a devenit cunoscut pentru muzica unor filme celebre precum ”For a Fistful of Dollars”, „Mission” sau „Once Upon a Time in America”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei, Ennio Morricone Morricone a lucrat în aproape toate genurile de film – de la groază la comedie – iar unele dintre melodiile sale sunt poate mai faimoase decât filmele pentru care le-a scris.