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Celebrul fan al lui Manchester United s-a filmat în tricoul echipei de SuperLiga! Spectacol total în comentarii. Video

Gabriel-Alexandru Ioniță
23.10.2026 | 20:20
Celebrul fan al lui Manchester United sa filmat in tricoul echipei de SuperLiga Spectacol total in comentarii Video
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Celebrul fan al lui Manchester United s-a filmat în tricoul echipei de SuperLiga. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
Celebrul fan al lui Manchester United care nu se tunde de ani buni, filmare virală în tricoul unei echipe din SuperLiga României! Comentarii de senzație: chiar și clubul i-a transmis un mesaj
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Frank Ilett, deja celebrul fan al lui Manchester United de pe rețelele de socializare care a promis că nu se va mai tunde până când echipa lui favorită va reuși în cele din urmă să lege cinci victorii consecutive și astfel a ajuns deja la nu mai puțin de 748 de zile de când ține acest pariu, s-a filmat în tricoul unei echipe din SuperLiga României.

Celebrul fan al lui Manchester United s-a filmat în tricoul celor de la UTA Arad

Este vorba despre UTA Arad, club care chiar a reacționat la postarea respectivă printr-un comentariu în care britanicul a fost sfătuit să accepte „consultanță” de la Jayson Papeau în ceea ce privește alegerile referitoare la frizură: „Vino să ne vizitezi, Jayson Papeau îți poate da niște sfaturi despre cum să îți aranjezi părul”. 

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De asemenea, în contextul meciului dintre FC Argeș și UTA Arad din acest weekend, cei de la Fantasy SuperLiga au reacționat de asemenea la această postare și, având în vedere istoricul lui Frank Ilett în ceea ce privește susținerea lui pentru Manchester United raportată la rezultatele obținute de „diavolii roșii” în toată această perioadă, ei au adresat o întrebare ironică: „Ăsta e semn să punem căpitan de la Argeș etapa asta sau căpitan de la UTA?”. 

Spectacol în comentarii: cum au reacționat arădenii

În plus, un urmăritor român l-a întrebat pe Frank Ilett cum a ajuns să poarte un tricou al celor de la UTA Arad, iar el a răspuns în felul următor, mai degrabă sub formă de glumă: „Sunt multe pe care oamenii nu le știu despre mine”. Mai mult, un alt utilizator a apelat la „patriotismul românesc” în acest context, iar fanul lui Manchester United pesemne că a apreciat reacția respectivă.

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Reacție UTA Arad fan Manchester United Jayson Papeau
Comentariul postat de cei de la UTA Arad

 

Comentarii postare fan Manchester United tricou UTA Arad
Comentariile de la postarea fanului lui Manchester United în tricoul celor de la UTA Arad

 

@theunitedstrand Day 748 of not cutting my hair until @manutd win 5 games in a row! 🇷🇴 Current Streak – 0/5 Little Princess Trust Fundraiser in bio 💜 #manutd #mufc #hairgrowth #carrick ♬ original sound – TheUnitedStrand

Recent, în spațiul virtual apăruseră zvonuri conform cărora Frank Ilett ar fi decis să renunțe în cele din urmă la acel pariu și să se tundă în sfârșit, chiar dacă acea condiție stabilită chiar de el nu s-a îndeplinit încă. Dar pesemne că suporterul lui Manchester United nu ia în calcul o astfel de variantă, cel puțin pentru moment.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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