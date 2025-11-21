Celebrul fotbalist care a lucrat ani buni la o spălătorie auto. Acum e milionar, dar nu a uitat niciodată de unde a plecat

ADVERTISEMENT

Luis Suarez a jucat la Barcelona și Liverpool, iar în prezent e la Inter Miami. Deși se bucură de o carieră fabuloasă în fotbal și e milionar, acesta recunoaște că a avut o copilărie cât se poate de dificilă.

Adevărul despre copilăria lui Luis Suarez

Viața în Uruguay nu a fost deloc una ușoară pentru el. Celebrul fotbalist provenea dintr-o familie săracă și trăia de pe o zi pe alta. Astfel, a fost nevoit să muncească de mic pentru a face rost de mâncare și cele necesare pentru el, dar și pentru frații săi.

Acum, uitându-se în urmă, își dă seama că nu s-a lăsat bătut pentru niciun moment. A vrut să își depășească condiția, și iată că în final a și reușit acest lucru. Asta nu înseamnă însă că lucrurile au fost ușoare.

O bună perioadă de timp, marele fotbalist a spălat mașini. Totodată, acesta vindea cartele pe care le găsea pe stradă ca să mai facă rost de bani pentru familie. Iar toate aceste sacrificii l-au ajutat să se formeze ca om.

Cum a făcut fotbalistul primii săi bani

Luis Suarez a dezvăluit că în total erau 6 frați și era nevoie de mâncare. Părinții lor se despărțiseră deja și doar mama sa lucra. Astfel, acesta a fost nevoit să se implice activ pentru a-și ajuta familia.

Marele fotbalist lucra la o spălătorie auto și fiecare zi era una de sacrificiu pentru el. Nu regretă însă perioada trăită, pentru că așa a fost cel mai bine la momentul respectiv. Și de abia acum realizează câte eforturi a depus de la o vârstă fragedă.

„(n.r. de unde provine spiritul de rebel) De mic. Nu aveam ce mânca și trebuia mereu să ies să caut ceva ca să mâncăm eu și familia mea. Întotdeauna a fost așa. De când am conștiință am luptat împotriva a tot. Niciodată nu am avut nimic ușor. Asta m-a făcut să lupt mereu până la capăt.

(cum era viața sa când era copil) Foarte grea, foarte complicată. Eram șase frați și era dificil să fim hrăniți. Părinții mei se despărțiseră, mama lucra singură într-un centru comercial, la toalete, și eu trebuia să merg să iau banii pe care îi făcea ca să cumpărăm mâncare, pe când aveam 9-10 ani. Au fost multe lupte constante.

Am ajuns să spăl mașini ca să duc bani acasă. Pe atunci existau niște cartele pe care oamenii le aruncau pe stradă după ce le foloseau. Era un domn care le cumpăra, le colecționa, iar eu mergeam pe străzi, adunam cardurile și i le vindeam.

Am făcut multe sacrificii ca copil. Nu regret nimic, trebuia să te descurci ca să trăiești, ca să mănânci. Apreciez cel mai mult efortul acela pe care îl făceam ca mic.”, a declarat Luis Suarez pentru

Luis Suarez este bun prieten cu Leo Messi

Și iată că în final, sacrificiile sale au fost răsplătite. În prezent, și se poate declara un om împlinit. De altfel fotbalistul are o relație de prietenie și cu Leo Messi.

și nu sunt buni prieteni doar pe teren, ci și în afara acestuia. Ambii se laudă reciproc când vine vorba de performanțe pe teren și sunt cât se poate de apreciați.

„Pe teren este unic, irepetabil, și continuă să facă lucruri incredibile. Continuă să aibă acea obsesie de a câștiga, pe care o avem toți. Dar pe el îl vezi… Sunt momente când echipa câștigă, dar el voia ca un anumit jucător să marcheze și nu a marcat, iar Leo se supără pentru asta. Dacă își propune ceva, îl îndeplinește, iar asta ne molipsește pe toți.”, a mai spus Luis Suarez.