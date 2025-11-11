Sport

Celebrul fotbalist care și-a înșelat partenera de viață. A fost prins cu amanta de iubita sa, iar filmarea a fost făcută publică

Renumitul jucător de fotbal care nu i-a fost fidel iubitei sale. Femeia a postat pe rețelele de socializare clipul cu dovada care atestă acest lucru.
Alexa Serdan
11.11.2025 | 12:20
Celebrul fotbalist care sia inselat partenera de viata A fost prins cu amanta de iubita sa iar filmarea a fost facuta publica
Un fotbalist cunoscut a fost prins de iubită cu altă femeie. Sursa foto: Facebook.com
Moumi Ngamaleu este celebrul fotbalist care și-a înșelat partenera de viață. Sportivul de 31 de ani, originar din Camerun, a ajuns în atenția publicului după ce iubita sa a distribuit filmarea în care îl prinde cu o altă femeie.

Fotbalistul care a fost infidel iubitei sale

Jucătorul de fotbal, Moumi Ngamaleu, legitimat în momentul de față la Dynamo Moscova, se află în centrul unui scandal de amploare. Sportivul care face parte din naționala Camerunului nu i-a fost fidel iubitei sale.

Dezvăluirea a fost făcută publică chiar de partenera sa de viață, Nikki Seey. Aceasta a mărturisit că l-a prins pe sportivul de 31 de ani în timp ce se afla cu altă femeie, în pat. Evenimentul a fost loc chiar în casa în care locuiau împreună.

Tânăra a reacționat imediat și a pus mâna pe telefon. A înregistrat infidelitatea bărbatului și a distribuit clipul pe social media. Cu această ocazie, a transmis un mesaj amplu legat de fapta fotbalistului pe care se pare că nu-l cunoștea destul de bine.

În timpul relației amoroase Moumi Ngamaleu i-a cerut mereu iubitei sale să aibă încredere în el, dar acum a trădat-o. Partenera jucătorului de la Dynamo Moscova a mai subliniat că incidentul s-a petrecut la scurt timp după ziua sa de naștere.

Mai mult decât atât, a transmis că a apelat la poliție. A luat această decizie pentru că sportivul ar fi încercat să o împiedice pe Nikki Seey să intre în locuință. Prin urmare, femeia nu a stat pe gânduri și a cerut ajutorul autorităților în acest sens.

”Am iubit atât de mult încât m-am lăsat trădată”

„În fiecare minut învăț ceva nou despre el. În realitate, nici măcar nu știam cu cine mă întâlnesc. Este atât de înfricoșător. Sunt dezamăgită și nu mai știu cum să am încredere în oameni.

Am iubit atât de mult încât m-am lăsat trădată, distrusă și cu inima frântă. Cel mai ironic lucru este că mi-a spus mereu: «Fără încredere, nu există iubire».

Și, în cele din urmă, el a fost cel care nu a fost de încredere”, a scris iubita lui Moumi Ngamaleu de la Dynamo Moscova, pe rețeaua X.

