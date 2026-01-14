Sport

Celebrul fotbalist de la FCSB care și-a făcut credit ca să își cumpere o mașină de lux. Avea un salariu uriaș, dar îi mai trebuiau bani: ”A fost destul de greoi”

Un faimos fotbalist de la FCSB a ajuns să își facă un credit pentru a-și cumpăra o mașină de lux. Efortul financiar a fost unul destul de mare, povestește un consultant.
Valentina Vladoi
14.01.2026 | 19:30
Celebrul fotbalist de la FCSB care sia facut credit ca sa isi cumpere o masina de lux Avea un salariu urias dar ii mai trebuiau bani A fost destul de greoi
Denis Alibec a făcut un credit pentru a-și cumpăra mașina visurilor. Sursă foto: captură Digi Sport / colaj Fanatik
Denis Alibec s-a făcut remarcat nu doar pe teren, ci și pe alte planuri. Mașinile fotbalistului au fost mai mereu în centrul atenției, iar la fel și ținutele pe care acesta le-a purtat de-a lungul timpului.

Denis Alibec, achiziție de aproape 170.000 de euro

Menționăm faptul că fotbalistul a jucat destul de puțin în prima jumătate a sezonului pentru FCSB. Acesta a avut probleme de sănătate, iar ulterior a ajuns să fie inclusiv operat.

Chiar și așa, Gigi Becali are încredere în recuperarea atacantului. De altfel patronul FCSB a și declarat recent că o să îi mai acorde o șansă acestuia astfel încât să demonstreze ce poate să facă până la vară.

Ce nu știu poate multe persoane e faptul că Denis Alibec a făcut la un moment dat și anumite ”sacrificii” financiare. În 2017, spre exemplu, fotbalistul și-a cumpărat un McLaren 540C în valoare de de aproximativ 170.000 de euro.

Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile...
Digi24.ro
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele

La acel moment, el evolua pentru FCSB, iar salariul lunar ajungea undeva pe la 15.000 de euro pe lună. Asta nu înseamnă însă că banii au fost suficienți pentru ca mașina să fie achiziționată cash.

ADIO, SUA! Lovitură de teatru, după deciziile administrației Trump
Digisport.ro
ADIO, SUA! Lovitură de teatru, după deciziile administrației Trump

Vasile Goga, despre mașina de lux achiziționată de fotbalist

Consultantul financiar Vasile Goga a dezbătut recent acest subiect. Mai exact, el a povestit cum și-ar fi cumpărat Denis Alibec, atacantul de la FCSB, automobilul marca McLaren, în 2017.

Atacantul a fost nevoit să facă un credit pentru a avea toți banii. Și mai mult de atât, au existat momente în care creditul a devenit destul de dificil de susținut pentru fotbalist, povestește consultantul.

„Aici aș fi pus pe hârtie plusurile și minusurile și la final l-aș lăsa pe el să ia decizia. Sunt banii lui. Eu pot să îi dau un sfat, dar nu pot să îl conving să facă sau să nu facă o direcție pe partea asta. Realist vorbind, din ce știu, cred că a avut un credit pentru mașină.

Dacă ar fi ținut morțiș să își ia această mașină și, într-adevăr, și-o permitea, se spune că, în general, pe o mașină ar trebui să dai maxim salariul pe 6-8 luni. Dacă își permitea mașina, puteam să facem o planificare prin care să și-o ia și să nu simtă acea rată ca pe o problemă.

Din ce am înțeles, poate sunt informat greșit, la un moment dat a fost destul de greoi acel credit pentru Denis. Dacă ar fi fost o planificare eficientă, ca în fiecare lună să știe cât să plătească anticipat din credit și să nu îl afecteze, probabil nu ar mai fi fost pus în acea situație.”, a spus Vasile Goga, pentru iAMsport.ro.

Ce a decis Gigi Becali în legătură cu Denis Alibec

Lăsând deoparte plăcerile personale, pe plan sportiv, Denis Alibec ar putea bifa o revenire spectaculoasă. Gigi Becali a decis în final să îi dea o șansă fotbalistului, deși viitorul lui era incert până acum.

Patronul FCSB a ajuns la concluzia ca dacă se va antrena atât cât trebuie, atacantul ar putea ajuta echipa în partea a doua a stagiunii. Și fix pe acest lucru mizează și el anul acesta.

”De Alibec am spus: `Să-l luați, să-l rupeți la antrenamente`. Eu încă am încredere în el, că poate să facă lucruri frumoase”, a declarat recent patronul Gigi Becali.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
