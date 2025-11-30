Celebrul fotbalist român care recunoaște că a avut mai multe aventuri tumultoase. Deși era căsătorit, soția lui i-a permis multe: ”Aveam o agendă, alfabetic”

ADVERTISEMENT

Marian Aliuță, acum în vârstă de 47 de ani, recunoaște că în trecut era curtat de ma multe femei. Și-a schimbat între timp radical viața, însă nu a uitat de perioadele tumultoase pe care le-a traversat.

Marian Aliuță, curtat de femei în tinerețe

Marian Aliuță povestește că după fiecare meci mergea acasă și se schimba. Ulterior, acesta ieșea în oraș și avea chiar și o agendă cu numele unor domnișoare, pe care le suna în funcție de preferințe.

„După meci, mă duceam acasă, mă schimbam. Ieșeam în oraș și începeam să sun, că aveam o agendă așa…un caiet. Era aranajat alfabetic. Unde deschideam, ziceam: „Stânga, a treia, sun”.

Dacă nu răspundea, înseamna că avea altceva. Treceam „Militari”, ca să știu de unde o abordasem sau unde stătea!”, a recunoscut Marian Aliuță, conform

Cum a reacționat soția sa

Fostul mijlocaș de la Rapid și Steaua a mai dezvăluit că soția sa i-a fost mereu alături. Mai mult de atât, aceasta a decis să depășească momentele de infidelitate. Și au fost unele destul de complicate.

. De fiecare dată însă, Mariana l-a iertat. Aceasta a pus pe primul loc binele celor trei copii pe care îi au împreună și iată că între timp, lucrurile s-au redresat.

„Cea mai tare fază a fost în telefon… Luasem numărul unei fete, ajunsesem acasă și după 10–15 minute sună. Eram cu soția, care se uita pe display: ”Cine e?”. Era trecut numele. Nu mai știu exact, dau un exemplu: ”Diana”.

Și mă întreabă soția cine e. Eu o întreb: ”Cine e? Zi-mi tu!”. Ea: ”Nu știu, zi-mi tu!”. Și atunci îi zic: ”Acum 10 minute i-am luat numărul… stai că o șterg”. Și am șters-o. Am o soție foarte bună. Mi-a îngăduit foarte multe!”, a mai completat Marian Aliuță.

Marian Aliuță și-a schimbat viața complet

Iată însă că anii au trecut, iar Marian Aliuță și-a dat seama ce e mai important în viață. Dacă în trecut nu pleca niciodată singur din cluburile în care ieșea, deși era căsătorit, iată că acum s-a concentrat pe familie.

Fostul fotbalist recunoaște că a renunțat la vechile obiceiuri și și-a găsit liniștea în credință. A traversat și mai multe momente complicate, a trecut prin încercări, iar toate acestea .

Fostul mijlocaș susține că a avut inclusiv probleme financiare. Iată însă că după o perioadă nu tocmai bună din viața sa, acesta și-a găsit în sfârșit locul și se simte cu adevărat liniștit.

„Am avut chemarea asta, am simțit lucrul acesta, nu m-aș întoarce înapoi. Am trecut prin niște probleme și Dumnezeu așa m-a chemat. Nu mi-e rușine să spun că am avut niște probleme financiare, am avut bani, m-am blocat și lucrurile au revenit la cum erau înainte.

Eram foarte supărat. A început să îi spun problemele și să îl rog să mă aducă acolo unde eram. Eu mi-am bătut joc de bani, mi-a oferit tot ce am vrut.”, a declarat Marian Aliuță, la Antena Stars.