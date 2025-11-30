Sport

Celebrul fotbalist român care recunoaște că a avut mai multe aventuri tumultoase. Deși era căsătorit, soția lui i-a permis multe: ”Aveam o agendă, alfabetic”

Un celebru fotbalist român recunoaște că în tinerețe a avut mai multe aventuri, chiar dacă era căsătorit. Mai mult de atât, soția sa i-ar fi permis multe.
Valentina Vladoi
30.11.2025 | 10:55
Celebrul fotbalist roman care recunoaste ca a avut mai multe aventuri tumultoase Desi era casatorit sotia lui ia permis multe Aveam o agenda alfabetic
Marian Aliuță recunoaște că a avut parte de momente tumultoase în tinerețe. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Marian Aliuță, acum în vârstă de 47 de ani, recunoaște că în trecut era curtat de ma multe femei. Și-a schimbat între timp radical viața, însă nu a uitat de perioadele tumultoase pe care le-a traversat.

Marian Aliuță, curtat de femei în tinerețe

Marian Aliuță povestește că după fiecare meci mergea acasă și se schimba. Ulterior, acesta ieșea în oraș și avea chiar și o agendă cu numele unor domnișoare, pe care le suna în funcție de preferințe.

ADVERTISEMENT

„După meci, mă duceam acasă, mă schimbam. Ieșeam în oraș și începeam să sun, că aveam o agendă așa…un caiet. Era aranajat alfabetic. Unde deschideam, ziceam: „Stânga, a treia, sun”.

Dacă nu răspundea, înseamna că avea altceva. Treceam „Militari”, ca să știu de unde o abordasem sau unde stătea!”, a recunoscut Marian Aliuță, conform iamsport.ro.

ADVERTISEMENT
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce...
Digi24.ro
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate

Cum a reacționat soția sa

Fostul mijlocaș de la Rapid și Steaua a mai dezvăluit că soția sa i-a fost mereu alături. Mai mult de atât, aceasta a decis să depășească momentele de infidelitate. Și au fost unele destul de complicate.

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș în Italia! Decizia din minutul 90+10 a declanșat
Digisport.ro
Scandal uriaș în Italia! Decizia din minutul 90+10 a declanșat "jihadul": "Am asistat la hoția secolului!"

Mai exact, femeia l-a prins inclusiv vorbind și cu alte femei. De fiecare dată însă, Mariana l-a iertat. Aceasta a pus pe primul loc binele celor trei copii pe care îi au împreună și iată că între timp, lucrurile s-au redresat.

„Cea mai tare fază a fost în telefon… Luasem numărul unei fete, ajunsesem acasă și după 10–15 minute sună. Eram cu soția, care se uita pe display: ”Cine e?”. Era trecut numele. Nu mai știu exact, dau un exemplu: ”Diana”.

ADVERTISEMENT

Și mă întreabă soția cine e. Eu o întreb: ”Cine e? Zi-mi tu!”. Ea: ”Nu știu, zi-mi tu!”. Și atunci îi zic: ”Acum 10 minute i-am luat numărul… stai că o șterg”. Și am șters-o. Am o soție foarte bună. Mi-a îngăduit foarte multe!”, a mai completat Marian Aliuță.

Marian Aliuță și-a schimbat viața complet

Iată însă că anii au trecut, iar Marian Aliuță și-a dat seama ce e mai important în viață. Dacă în trecut nu pleca niciodată singur din cluburile în care ieșea, deși era căsătorit, iată că acum s-a concentrat pe familie.

Fostul fotbalist recunoaște că a renunțat la vechile obiceiuri și și-a găsit liniștea în credință. A traversat și mai multe momente complicate, a trecut prin încercări, iar toate acestea l-ar fi apropiat de divinitate.

Fostul mijlocaș susține că a avut inclusiv probleme financiare. Iată însă că după o perioadă nu tocmai bună din viața sa, acesta și-a găsit în sfârșit locul și se simte cu adevărat liniștit.

„Am avut chemarea asta, am simțit lucrul acesta, nu m-aș întoarce înapoi. Am trecut prin niște probleme și Dumnezeu așa m-a chemat. Nu mi-e rușine să spun că am avut niște probleme financiare, am avut bani, m-am blocat și lucrurile au revenit la cum erau înainte.

Eram foarte supărat. A început să îi spun problemele și să îl rog să mă aducă acolo unde eram. Eu mi-am bătut joc de bani, mi-a oferit tot ce am vrut.”, a declarat Marian Aliuță, la Antena Stars.

Șoc în Formula 1! Fostul pilot a fost arestat pentru fraudă!
Fanatik
Șoc în Formula 1! Fostul pilot a fost arestat pentru fraudă!
Motivul pentru care Carlos Alcaraz a fost penalizat cu două milioane de dolari!...
Fanatik
Motivul pentru care Carlos Alcaraz a fost penalizat cu două milioane de dolari! Spaniolul nu a avut nimic de comentat
Rezultate SuperLiga, etapa 18. De la ce oră se joacă cele mai tari...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 18. De la ce oră se joacă cele mai tari meciuri ale zilei
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am...
iamsport.ro
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am reușit să îi destabilizez până la schimbarea antrenorului!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!