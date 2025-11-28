Celebrul fotbalist se căsătorește cu o cunoscută actriță de filme pentru adulți. Cine este femeia care l-a cucerit

ADVERTISEMENT

Nicolas Pepe, cunoscut pentru faptul că a jucat la Arsenal, se căsătorește cu partenera de viață. Celebrul fotbalist care evoluează pentru clubul Villarreal are o relație sentimentală cu o actriță de filme pentru adulți.

După un mariaj eșuat alături de fosta soție, Nicolas Pepe se pregătește să ajungă din nou la altar. Cunoscutul sportiv, în vârstă de 30 de ani, este în culmea fericirii alături de actuala iubită pe numele său Teanna Trump.

Fostul jucător al celor de la Arsenal urmează să se însoare cu femeia de care este îndrăgostit nebunește. Apropiații săi au dezvăluit că povestea de dragoste, începută în vara lui 2024, este pe cale să treacă la nivelul următor.

Tânăra cu care își va uni destinul este extrem de cunoscută în social media. Aceasta este actriță de filme pentru adulți, fiind în această branșă de mai bine de un deceniu. Acum, se gândește să ia o decizie radicală.

Dezvăluirea a fost făcută de jurnaliștii de la , care au subliniat că femeia este „dragostea vieții lui” Nicolas Pepe. Până acum iubita fotbalistului nu a oferit detalii despre eveniment sau când se va desfășura acesta.

Cine este partenera fotbalistului

Teanna Trump este o prezență constantă pe rețelele de socializare. Frumoasa vedetă, pe numele său real Keanna Nichele Jones, este urmărită de foarte multe persoane. Pe contul de Instagram are 1,3 milioane de urmăritori.

Actuala iubită a lui Nicolas Pepe adoră să se pozeze în ipostaze neașteptate. Apare adesea în costum de baie sau în ținute provocatoare care îi pun în valoare silueta trasă prin inel. Cunoscuta primește numeroase comentarii.

Internauții apreciază fotografiile pe care le realizează pentru comunitatea sa. Cel mai probabil nu va renunța la această activitate după ce se va căsători, deși nu exclude posibilitatea să devină o femeie casnică.

„Este o nebunie cum mi-am schimbat locul de muncă atât de repede. Am fost o vedetă porno și acum sunt casnică”, a notat partenera lui Nicolas Pepe, pe Snapchat, legat de o filmare în care spală rufele.