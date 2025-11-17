Celebrul fotomodel care a slăbit enorm după despărțirea de tenismenul Nick Kyrgios. Cum arată acum

ADVERTISEMENT

Nick Kyrgios și Costeen Hatzi formau un cuplu încă din 2021. Iar într-un timp record au ajuns în centrul atenției. Iată însă că relația celor doi avea să se termine mai repede decât ar fi crezut oricine.

Nick Kyrgios și Costeen Hatzi s-au despărțit

Deși cuplul era intens mediatizat în tenisul profesionist, nimeni nu știe nici până acum care a fost motivul separării. De altfel niciunul dintre cei doi parteneri nu a vorbit public despre despărțire ori despre ce s-a întâmplat între ei.

Clar este însă că fotomodelul Costeen Hatzi a fost destul de afectat de despărțire. Mai exact, aceasta a slăbit enorm în ultima perioadă, iar schimbarea este una cât se poate de vizibilă.

Menționăm faptul că în realitate, cuplu nu a anunțat oficial despărțirea. Pe de altă parte, în luna iunie, fotomodelul a dezvăluit că zvonurile sunt reale și că a pus capăt relației, fără să ofere prea multe detalii.

„Nu am mai vorbit… Sper că își va găsi pacea și fericirea interioară. Eu pot să spun că am intrat în relație cu intenții pure”, spunea tânăra influenceriță în urmă cu câteva luni.

Mesajul postat de fotomodel pe contul personal de socializare

Și iată că deși a trecut ceva timp de la despărțire, Costeen Hatzi încă pare afectată. De altfel fotomodelul a postat un mesaj pe contul personal de socializare în care a vorbit despre ultima perioadă din viața ei.

Stresul și-a spus cuvântul, iar aceasta . Pe de altă parte, tânăra vrea să facă schimbări radicale și să se ocupe mai mult de ea. Totodată, aceasta a decis să pună mai mult preț pe pasiuni și pe oamenii din jurul ei.

Cât de mult a slăbit Costeen Hatzi

Costeen Hatzi a confirmat faptul că a ajuns la aproape 50 de kilograme. Și chiar dacă acum a început să își revină cât de cât, aceasta speră să se poată mențină și să depășească și alte momente complicate din viața sa.

„Acum șase luni eram cea mai mică din viața mea – 51 kg – nu din motive de sănătate, ci din cauza stresului și a unei perioade foarte grele. Am păstrat multe lucruri private în timp ce m-am concentrat pe vindecare. M-am pus din nou pe primul loc: am început să mănânc corect, să mă antrenez constant și să mă înconjor de cei mai buni prieteni și de familie.

Acum mă simt și arăt cel mai bine din ultimul timp și sunt, în sfârșit, într-un loc de pace și claritate. Dacă treci prin ceva similar, timpul chiar vindecă – continuă să mergi înainte și să construiești obiceiuri sănătoase”, a scris influencerița de 25 de ani pe Instagram.

De cealaltă parte, . De altfel acesta a fost întrebat în unele interviuri despre despărțire, însă a preferat să nu dea prea multe detalii și să își amintească doar de lucrurile frumoase.

„Astfel de lucruri se întâmplă. Nu-i pot decât să îi doresc tot binele. Am adunat atâtea amintiri incredibile care vor rămâne mereu cu mine”, a spus Nick Kyrgios, citat de The Sun.