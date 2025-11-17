Sport

Celebrul fotomodel care a slăbit enorm după despărțirea de tenismenul Nick Kyrgios. Cum arată acum

Un celebru fotomodel recunoaște că a traversat momente dificile după despărțirea de tenismenul Nick Kyrgios. De altfel tânăra este acum schimbată complet.
Valentina Vladoi
17.11.2025 | 11:30
Celebrul fotomodel care a slabit enorm dupa despartirea de tenismenul Nick Kyrgios Cum arata acum
5 poze
Vezi galeria
Nick Kyrgios și Costeen Hatzi s-au despărțit anul acesta. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Nick Kyrgios și Costeen Hatzi formau un cuplu încă din 2021. Iar într-un timp record au ajuns în centrul atenției. Iată însă că relația celor doi avea să se termine mai repede decât ar fi crezut oricine.

Nick Kyrgios și Costeen Hatzi s-au despărțit

Deși cuplul era intens mediatizat în tenisul profesionist, nimeni nu știe nici până acum care a fost motivul separării. De altfel niciunul dintre cei doi parteneri nu a vorbit public despre despărțire ori despre ce s-a întâmplat între ei.

ADVERTISEMENT

Clar este însă că fotomodelul Costeen Hatzi a fost destul de afectat de despărțire. Mai exact, aceasta a slăbit enorm în ultima perioadă, iar schimbarea este una cât se poate de vizibilă.

Menționăm faptul că în realitate, cuplu nu a anunțat oficial despărțirea. Pe de altă parte, în luna iunie, fotomodelul a dezvăluit că zvonurile sunt reale și că a pus capăt relației, fără să ofere prea multe detalii.

ADVERTISEMENT
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită...
Digi24.ro
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina

„Nu am mai vorbit… Sper că își va găsi pacea și fericirea interioară. Eu pot să spun că am intrat în relație cu intenții pure”, spunea tânăra influenceriță în urmă cu câteva luni.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din
Digisport.ro
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat

Mesajul postat de fotomodel pe contul personal de socializare

Și iată că deși a trecut ceva timp de la despărțire, Costeen Hatzi încă pare afectată. De altfel fotomodelul a postat un mesaj pe contul personal de socializare în care a vorbit despre ultima perioadă din viața ei.

Stresul și-a spus cuvântul, iar aceasta a ajuns să slăbească enorm. Pe de altă parte, tânăra vrea să facă schimbări radicale și să se ocupe mai mult de ea. Totodată, aceasta a decis să pună mai mult preț pe pasiuni și pe oamenii din jurul ei.

ADVERTISEMENT

Cât de mult a slăbit Costeen Hatzi

Costeen Hatzi a confirmat faptul că a ajuns la aproape 50 de kilograme. Și chiar dacă acum a început să își revină cât de cât, aceasta speră să se poată mențină și să depășească și alte momente complicate din viața sa.

„Acum șase luni eram cea mai mică din viața mea – 51 kg – nu din motive de sănătate, ci din cauza stresului și a unei perioade foarte grele. Am păstrat multe lucruri private în timp ce m-am concentrat pe vindecare. M-am pus din nou pe primul loc: am început să mănânc corect, să mă antrenez constant și să mă înconjor de cei mai buni prieteni și de familie.

Acum mă simt și arăt cel mai bine din ultimul timp și sunt, în sfârșit, într-un loc de pace și claritate. Dacă treci prin ceva similar, timpul chiar vindecă – continuă să mergi înainte și să construiești obiceiuri sănătoase”, a scris influencerița de 25 de ani pe Instagram.

De cealaltă parte, Nick Kyrgios preferă să fie discret. De altfel acesta a fost întrebat în unele interviuri despre despărțire, însă a preferat să nu dea prea multe detalii și să își amintească doar de lucrurile frumoase.

„Astfel de lucruri se întâmplă. Nu-i pot decât să îi doresc tot binele. Am adunat atâtea amintiri incredibile care vor rămâne mereu cu mine”, a spus Nick Kyrgios, citat de The Sun.

A dat contoarul peste cap, după ce a fost pipăit pe teren! Erling...
Fanatik
A dat contoarul peste cap, după ce a fost pipăit pe teren! Erling Haaland a marcat mai mult decât toată naționala României: cifre absolut monstruoase
Italia se poate transforma din coșmar în vis frumos pentru România. Cum ar...
Fanatik
Italia se poate transforma din coșmar în vis frumos pentru România. Cum ar da naționala lui Mircea Lucescu lovitura pentru Cupa Mondială
Veste teribilă pentru Filipe Coelho înaintea debutului la Universitatea Craiova. Doi jucători importanți...
Fanatik
Veste teribilă pentru Filipe Coelho înaintea debutului la Universitatea Craiova. Doi jucători importanți s-au accidentat și nu vor mai juca în acest an. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Cristi Chivu îl face pe Dan Șucu să-și frece mâinile de bucurie
iamsport.ro
Cristi Chivu îl face pe Dan Șucu să-și frece mâinile de bucurie
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!