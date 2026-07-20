Celebrul jurnalist, apropiat al lui CR7, i-a făcut praf pe argentinieni: „Dezgustător! Huligani violenți și nesuferiți”

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La scurt timp după ce arbitrul Slavko Vincic a fluierat finalul meciului Spania – Argentina 1-0, Leandro Paredes a intrat în conflict cu Eric Garcia, căruia i-a pus mâna în gât, iar apoi l-a trântit la pământ pe Gavi. Gesturile sud-americanului au fost condamnate de jurnalistul britanic Piers Morgan, un apropiat al lui Cristiano Ronaldo, care a folosit cuvinte dure pentru a-l caracteriza pe mijlocaș.

Prietenul lui Cristiano Ronaldo, atac devastator la adresa argentinienilor după finala contra Spaniei

Piers Morgan nu a gustat deloc conflictul apărut pe gazon după finalul meciului și i-a criticat dur pe argentinieni într-o postare pe contul său de X. „Comportament dezgustător al argentinienilor la final, în special al lui Paredes. Niște huligani violenți și nesuferiți, o rușine pentru fotbal. Nu m-am bucurat niciodată atât de mult să văd o echipă pierzând”, a transmis jurnalistul englez.

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Disgusting behaviour by the Argentinians at the end, especially Paredes.

Just a bunch of nasty violent thugs, and a disgrace to football. Never been so happy to see a team lose. — Piers Morgan (@piersmorgan)

. , fiind extrem de deranjat de un banner cu mesaj politic adus pe gazon de fotbaliștii sud-americani.

Cine este Piers Morgan, prietenul lui Cristiano Ronaldo

Piers Morgan activează în presa britanică de aproape 4 decenii, debutând în 1988 la The Sun. După ce a ieșit în evidență cu activitatea din presa scrisă, acesta a început să lucreze și în televiziune. Britanicul este cunoscut în mod special pentru interviurile sale și pentru părerile extrem de controversate pe care le exprimă cu privire la diverse subiecte.

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În ultimii 7 ani, Morgan a realizat 3 interviuri majore cu Cristiano Ronaldo, iar britanicul a devenit cunoscut în lumea fotbalului pentru apropierea de superstarul portughez. Morgan este un fan declarat al celor de la Arsenal, iar în ultimii ani din mandatul lui Arsene Wenger l-a criticat în repetate rânduri pe tehnicianul francez, care activează momentan la FIFA.