Celebrul jurnalist, apropiat al lui CR7, i-a făcut praf pe argentinieni: „Dezgustător! Huligani violenți și nesuferiți”

La scurt timp după ce arbitrul Slavko Vincic a fluierat finalul meciului Spania – Argentina 1-0, Leandro Paredes a intrat în conflict cu Eric Garcia, căruia i-a pus mâna în gât, iar apoi l-a trântit la pământ pe Gavi. Gesturile sud-americanului au fost condamnate de jurnalistul britanic Piers Morgan, un apropiat al lui Cristiano Ronaldo, care a folosit cuvinte dure pentru a-l caracteriza pe mijlocaș.
Piers Morgan nu a gustat deloc conflictul apărut pe gazon după finalul meciului și i-a criticat dur pe argentinieni într-o postare pe contul său de X. „Comportament dezgustător al argentinienilor la final, în special al lui Paredes. Niște huligani violenți și nesuferiți, o rușine pentru fotbal. Nu m-am bucurat niciodată atât de mult să văd o echipă pierzând”, a transmis jurnalistul englez.
Leandro Paredes nu a scăpat nepedepsit după aceste incidente, fiind eliminat direct de către arbitru, chiar dacă jocul se încheiase deja. Piers Morgan a avut o reacție acidă și după semifinala pe care Argentina a câștigat-o cu 2-1 contra Angliei, fiind extrem de deranjat de un banner cu mesaj politic adus pe gazon de fotbaliștii sud-americani.
Piers Morgan activează în presa britanică de aproape 4 decenii, debutând în 1988 la The Sun. După ce a ieșit în evidență cu activitatea din presa scrisă, acesta a început să lucreze și în televiziune. Britanicul este cunoscut în mod special pentru interviurile sale și pentru părerile extrem de controversate pe care le exprimă cu privire la diverse subiecte.
În ultimii 7 ani, Morgan a realizat 3 interviuri majore cu Cristiano Ronaldo, iar britanicul a devenit cunoscut în lumea fotbalului pentru apropierea de superstarul portughez. Morgan este un fan declarat al celor de la Arsenal, iar în ultimii ani din mandatul lui Arsene Wenger l-a criticat în repetate rânduri pe tehnicianul francez, care activează momentan la FIFA.