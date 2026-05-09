Celebrul medicament pentru slăbit Mounjaro, falsificat în România. Ce efect are și cum ne dăm seama de autenticitate. „Ar trebui ani grei de pușcărie”

ADVERTISEMENT

Celebra injecție pentru slăbit, Mounjaro, a ajuns să fie vândută pe diferite site-uri online, însă sub o altă formă, desigur, contrafăcută. Compania producătoare, Eli Lilly, a atras atenția asupra faptului că au fost puse în vânzare anumite suplimente alimentare, sub formă de capsule, sub numele Mounjaro, însă sunt contrafăcute. Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a sesizat și alte instituții. FANATIK a discutat cu medici despre riscuri și despre cum să recunoaștem un medicament autentic.

Suplimente Mounjaro contrafăcute și vândute online

Compania care produce injecțiile pentru slăbit Mounjaro, Eli Lilly, a atras atenția asupra faptului că pe piața din România există „un supliment alimentar cu beneficii declarate în tratarea obezității, a cărui compoziție și beneficii nu pot fi probate”, despre care spune că e comercializat fraudulos sub aceeași denumire ca cea a produsului Mounjaro”. Aceștia au subliniat faptul că medicamentul lor este doar sub formă injectabilă și nu capsule.

ADVERTISEMENT

„Mounjaro nu este autorizat sub formă de capsule sau supliment alimentar. Orice produs prezentat astfel nu face parte din portofoliul Lilly, astfel că siguranţa, eficienţa şi ingredientele sale nu pot fi verificate”, a transmis Eli Lilly România.

De asemenea, compania a menționat faptul că tratamentele pentru obezitate sunt disponibile doar prin intermediul canalelor autorizate, iar produsele contrafăcute neautorizate reprezintă o amenințare la adresa sănătății publice.

ADVERTISEMENT

„Produsele neautorizate destinate tratamentului obezității reprezintă un pericol real pentru pacienți deoarece adesea ele provin de la furnizori iliciți și nereglementați. De asemenea, pot să nu prezinte niciun ingredient activ, pot conține ingrediente neconforme sau alte substanțe dăunătoare precum bacterii, endotoxine sau impurități”, a mai transmis compania.

ADVERTISEMENT

Ce efect au medicamentele falsificate?

FANATIK a discutat cu medicul primar ATI, Tudor Ciuhodaru, care ne-a confirmat faptul că în cazul Mounjaro nu există pastile, așa cum se găseau pe internet de cumpărat, ci doar soluție injectabilă. Tot el a menționat faptul că o costă undeva la 1.000 de lei, însă falsurile sunt extrem de ieftine, puțin peste 100 de lei, ceea ce din start este suspect. De asemenea, despre efecte, dr. Ciuhodaru a afirmat că, , medicamentele nu vor acționa sub nicio formă, iar boala avansează.

ADVERTISEMENT

„Deci n-au niciun efect. Fiind chestia asta, înseamnă că el s-agravează, că se face evoluția naturală. Este ca și cum ai bea, nu știu, apă chioară. Da, e doar efectul placebo”, a declarat medicul. Întrebat dacă acest medicament ar putea interacționa și cu alte tratamente, Tudor Ciuhodaru a subliniat că depinde ce substanțe sunt implicate, însă există riscuri majore.

În acest context, medicul primar ATI susține că, în primul rând, aceste medicamente nici nu ar trebui să ajungă pe piață, iar cei responsabili ar trebui să facă închisoare. „Pentru chestiile astea ar trebui ani grei de pușcărie, pentru că vorbim de medicamente”.

ADVERTISEMENT

Ce trebuie să verificăm și cum ne dăm seama dacă un medicament este original

FANATIK a discutat și cu medicul primar diabetolog la Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „N. Paulescu”, cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, dr. Anca Pantea Stoian. Aceasta ne-a spus cum ar trebui verificată autenticitatea unui medicament. În ceea ce privește efectul unor astfel de produse contrafăcute, aceasta afirmă că pot fi nocive, dar pot fi și lipsite de efect. Asta depinde doar de substanțe.

„Verifică ambalajul (serializarea). Începând cu februarie 2019, toate medicamentele eliberate pe bază de rețetă în UE trebuie să aibă un identificator unic (cod 2D/Data Matrix) pe cutie. Farmaciștii scanează acest cod pentru a verifica autenticitatea și a dezactiva (decomisiona) produsul înainte de a-l vinde. Apoi, țara care l-a produs”, a explicat medicul diabetolog.

Autoritățile au fost sesizate

Între timp, preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (ANMDMR), Răzvan Prisada, a anunțat că i s-a adus la cunoștință despre existența a cel puțin unui site care comercializează capsule Mounjaro.

„În primul rând nu există pastilele cu denumirea comercială pe care le-aţi menţionat, nu există niciun produs autorizat care să conţină trizepatidă în formă de administrare capsule. Ne-a fost semnalată existenţa cel puţin a unui site care comercializează sub umbrela, cu ghilimelele de rigoare, de „supliment alimentar”, un produs care este marcat cu acest nume, un nume foarte cunoscut din categoria produselor utilizate pentru tratamentul obezităţii, dar în formă injectabilă.

Cel care ne-a semnalat prima dată aspectul ne-a semnalat diferenţa de preţ care era foarte mare, faţă de preţul medicamentului, era, iarăşi cu ghilimelele de rigoare, „justificat”, având în vedere iarăşi că acesta este un produs falsificat. Mai mult, în urma a ceea ce am reuşit să concluzionăm ieri, în cursul anchetelor pe care le-am făcut intern, este că şi site-ul care oferă spre comercializare acest produs este tot un fals care foloseşte în mod fraudulos denumirea unor farmacii, unor clinici care nu sunt implicate în site-ul respectiv”, a declarat președintele ANMDMR.

În același timp, Răzvan Prisada a menționat că instituția colaborează Direcţia de Infracţionalitate Economică din cadrul IGPR, cu ANCOM şi cu Institutul de Cercetări Informatice pentru a afla cine se află în spatele site-urilor care vând astfel de medicamente contrafăcute.