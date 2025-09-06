Celebrul milionar nu s-a uitat la bani și a făcut-o cea mai fericită. Super-mașina pe care a oferit-o cadou unei tinere sportive

Viața unei tinere sportive de peste ocean, cu rezultate de excepție în domeniul ei, s-a schimbat radical grație unui gest mărinimos făcut de o legendă din SUA. care i-a făcut fetei cadou o super-mașină.

Ce gest impresionant a făcut celebrul milionar Shaquille O’Neal, legendă în NBA, pentru o tânără care a spus că are nevoie de o mașină pentru a merge la școală

Povestea Tamarei Humphries, una dintre cele mai bune luptătoare universitare din zona Pittsburgh din ultimii ani, a devenit virală în Statele Unite ale Americii. Studenta în vârstă de 18 ani de la Universitatea din Pittsburgh, Johnstown, avea nevoie de o mașină pentru a merge acasă de la cursuri.

Tamara s-a plâns în repetate rânduri că nu are cu ce să ajungă la școală. Ea a mai precizat că a muncit toată vara pentru o mașină la mâna a doua. În cele din urmă, strigătul ei a ajuns la urechile milionarului Shaquille O’Neal (53 de ani), legenda NBA.

Fostul star al baschetului american a fost impresionat de Tamara, mai ales că tânăra sportivă a spus că este dornică să își continue studiile. Astfel, ”Shaq” i-a făcut cadou un SUV nou-nouț. Iar momentul a fost marcat de un discurs demn de un campion, dar în același timp motivant pentru luptătoare.

”Continuă să te lupți așa cum numai tu știi să o faci, continuă să asculți și să-ți menții notele mari. Te iubesc. Stai departe de băieți”, a spus O’Neal, mai în glumă, mai în serios, într-un mesaj video pe care i l-a trimis tinerei.

Cum a atras Tamara atenția marelui Shaquille O’Neal

Deși foarte tânără Tamara . Acolo i-a atras atenția lui Shaquille O’Neal. Într-o zi, fata și-a verificat mesajele. ”Mi-a trimis un mesaj direct pe Instagram. A fost un mesaj direct informal și i-am spus: ‘Ăă, e ​​real?’”.

Shaq a spus că a vrut să o ajute pe Tamara în orice fel putea. ”Mi-a contactat părinții prin FaceTime”, a spus Tamara. ‘Shaq te va suna. I-am dat numărul tău’. I-am spus: ‘Ce?’”, dezvăluie DeAndre Humphries, tatăl sportivei.

”N-am avut niciodată o mașină”, a spus Tamara. În urma discuțiilor dintre părinții ei și O’Neal, acesta din urmă a decis să îi ofere o mașină. E vorba de un bolid tip SUV, Mitsubishi Outlander, un crossover compact fabricat de producătorul japonez Mitsubishi Motors.

Tamara este o fată care s-a remarcat atât pe plan sportiv, cât și educațional. Dedicarea sa i-a adus o bursă integrală la Universitatea din Pittsburg. După ajutorul lui O’Neal, sportiva se poate concentra pe ceea ce face și a promis că vrea să ajungă la cel mai înalt nivel competițional.

”Voi continua călătoria, voi trăi pentru toată lumea și voi câștiga câteva titluri olimpice”, a spus Tamara, care s-a arătat uimită de cadoul oferit de legendarul baschetbalist.

Ce avere are Shaquille O’Neal

Legenda baschetului american, Shaquille O’Neal, a acumulat o avere astronomică de la începutul spectaculoasei sale cariere în NBA, acum mai bine de trei decenii. Starul ajuns la 53 de ani, care a câștigat patru campionate NBA, a fost numit MVP-ul sezonului în 2000 și a fost selectat de 15 ori în All-Star Game.

El are un succes uriaș și în afara terenului. Analist la TNT, O’Neal are numeroase afaceri. A fost numit în funcția de președinte al diviziei de baschet a Reebok în 2023. Eforturile sale de a revitaliza reputația Reebok în baschet, alături de legenda NBA Allen Iverson, sunt documentate în serialul Netflix, ”Power Moves with Shaquille O’Neal”.

Baschetbalistul a adunat o avere colosală din sport, dar și din diferite afaceri pe care le-a inițiat. De-a lungul carierei sale în NBA, O’Neal a câștigat 292 de milioane de dolari în salarii și încă 200 de milioane de dolari din contracte de imagine.