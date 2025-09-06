Sport

Celebrul milionar nu s-a uitat la bani și a făcut-o cea mai fericită. Super-mașina pe care a oferit-o cadou unei tinere sportive

Celebrul milionar de peste ocean care a făcut-o cea mai fericită pe o sportivă care s-a plâns că nu are cu ce să ajungă la școală. Ce mașină de lux i-a oferit.
Adrian Baciu
06.09.2025 | 22:00
Celebrul milionar nu sa uitat la bani si a facuto cea mai fericita Supermasina pe care a oferito cadou unei tinere sportive
Gestul impresionant făcut de celebrul milionar Shaquille O’Neal, legendă în NBA, pentru o tânără. Sursa foto: X / colaj Fanatik

Viața unei tinere sportive de peste ocean, cu rezultate de excepție în domeniul ei, s-a schimbat radical grație unui gest mărinimos făcut de o legendă din SUA. Cine este celebrul milionar care i-a făcut fetei cadou o super-mașină.

ADVERTISEMENT

Ce gest impresionant a făcut celebrul milionar Shaquille O’Neal, legendă în NBA, pentru o tânără care a spus că are nevoie de o mașină pentru a merge la școală

Povestea Tamarei Humphries, una dintre cele mai bune luptătoare universitare din zona Pittsburgh din ultimii ani, a devenit virală în Statele Unite ale Americii. Studenta în vârstă de 18 ani de la Universitatea din Pittsburgh, Johnstown, avea nevoie de o mașină pentru a merge acasă de la cursuri.

Tamara s-a plâns în repetate rânduri că nu are cu ce să ajungă la școală. Ea a mai precizat că a muncit toată vara pentru o mașină la mâna a doua. În cele din urmă, strigătul ei a ajuns la urechile milionarului Shaquille O’Neal (53 de ani), legenda NBA.

ADVERTISEMENT

Fostul star al baschetului american a fost impresionat de Tamara, mai ales că tânăra sportivă a spus că este dornică să își continue studiile. Astfel, ”Shaq” i-a făcut cadou un SUV nou-nouț. Iar momentul a fost marcat de un discurs demn de un campion, dar în același timp motivant pentru luptătoare.

Continuă să te lupți așa cum numai tu știi să o faci, continuă să asculți și să-ți menții notele mari. Te iubesc. Stai departe de băieți”, a spus O’Neal, mai în glumă, mai în serios, într-un mesaj video pe care i l-a trimis tinerei.

ADVERTISEMENT
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul...
Digi24.ro
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător

Cum a atras Tamara atenția marelui Shaquille O’Neal

Deși foarte tânără Tamara are un număr important de urmăritori pe rețelele de socializare. Acolo i-a atras atenția lui Shaquille O’Neal. Într-o zi, fata și-a verificat mesajele. ”Mi-a trimis un mesaj direct pe Instagram. A fost un mesaj direct informal și i-am spus: ‘Ăă, e ​​real?’”.

ADVERTISEMENT
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
Digisport.ro
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”

Shaq a spus că a vrut să o ajute pe Tamara în orice fel putea. ”Mi-a contactat părinții prin FaceTime”, a spus Tamara. ‘Shaq te va suna. I-am dat numărul tău’. I-am spus: ‘Ce?’”, dezvăluie DeAndre Humphries, tatăl sportivei.

N-am avut niciodată o mașină”, a spus Tamara. În urma discuțiilor dintre părinții ei și O’Neal, acesta din urmă a decis să îi ofere o mașină. E vorba de un bolid tip SUV, Mitsubishi Outlander, un crossover compact fabricat de producătorul japonez Mitsubishi Motors.

ADVERTISEMENT

Tamara este o fată care s-a remarcat atât pe plan sportiv, cât și educațional. Dedicarea sa i-a adus o bursă integrală la Universitatea din Pittsburg. După ajutorul lui O’Neal, sportiva se poate concentra pe ceea ce face și a promis că vrea să ajungă la cel mai înalt nivel competițional.

Voi continua călătoria, voi trăi pentru toată lumea și voi câștiga câteva titluri olimpice”, a spus Tamara, care s-a arătat uimită de cadoul oferit de legendarul baschetbalist.

Ce avere are Shaquille O’Neal

Legenda baschetului american, Shaquille O’Neal, a acumulat o avere astronomică de la începutul spectaculoasei sale cariere în NBA, acum mai bine de trei decenii. Starul ajuns la 53 de ani, care a câștigat patru campionate NBA, a fost numit MVP-ul sezonului în 2000 și a fost selectat de 15 ori în All-Star Game.

El are un succes uriaș și în afara terenului. Analist la TNT, O’Neal are numeroase afaceri. A fost numit în funcția de președinte al diviziei de baschet a Reebok în 2023. Eforturile sale de a revitaliza reputația Reebok în baschet, alături de legenda NBA Allen Iverson, sunt documentate în serialul Netflix, ”Power Moves with Shaquille O’Neal”.

Baschetbalistul a adunat o avere colosală din sport, dar și din diferite afaceri pe care le-a inițiat. De-a lungul carierei sale în NBA, O’Neal a câștigat 292 de milioane de dolari în salarii și încă 200 de milioane de dolari din contracte de imagine.

Laurențiu Reghecampf, impresionat de un tricolor în ciuda eșecului drastic contra Canadei: „Îmi...
Fanatik
Laurențiu Reghecampf, impresionat de un tricolor în ciuda eșecului drastic contra Canadei: „Îmi place foarte mult de el”. Pe cine a criticat
A stricat transferul încercat de FCSB și îl amenință pe Gigi Becali: „O...
Fanatik
A stricat transferul încercat de FCSB și îl amenință pe Gigi Becali: „O să ne vedem în instanță! Cum își permite?”
Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo...
Fanatik
Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo au două super modele, unice în lume
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
ULUITOR! Ce salariu va încasa, de fapt, Ianis Hagi în Turcia. Suma impresionantă...
iamsport.ro
ULUITOR! Ce salariu va încasa, de fapt, Ianis Hagi în Turcia. Suma impresionantă primită la semnătură de tricolor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!