Celebrul sportiv s-a căsătorit în mare secret. Cine este femeia cu care a ajuns la altar

Dublu medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, Armand Gustav „Mondo” Duplantis, s-a căsătorit în mare secret cu o tânără superbă. Celebrul sportiv a încercat să fie discret și să păstreze ziua cea mare departe de ochii curioșilor. Cine este, de fapt, femeia cu care a ajuns la altar.

Campionul olimpic s-a însurat cu aleasa inimii sale

Armand Duplantis (26 ani) este un atlet suedezo-american specializat pe săritura cu prăjina. Tânărul deține mai multe recorduri mondiale atât în aer liber, cât și în sală. De asemenea, este campion olimpic, mondial și european la săritura cu prăjina. Recent, a stabilit încă un record important.

Pentru . Titlul are o semnificație aparte pentru că a fost obținut în Suedia, în Uppsala natală, în fața familiei sale, inclusiv a partenerei sale de viață, Desire Inglander (24 ani). Tânăra este un model extrem de apreciat.

Îi este aproape de multă vreme sportivului, motiv pentru care cei doi au luat decizia să se căsătorească. Au ajuns în fața altarului în mare secret, ceremonia fiind una distinsă. Au rostit marele „Da” în Stockholm, în perioada următoare planificând o recepție grandioasă pentru apropiați și familie.

Cel mai probabil petrecerea de nuntă va avea loc în această vară, în Franța. s-a arătat foarte deranjat de faptul că oamenii și-au băgat nasul în viața sa privată, aflând amănunte despre relația sentimentală pe care o are cu frumoasa blondină. Ar fi vrut ca vestea să nu fie făcută publică.

„Încă nu am inelul pus și vom avea ceremonia și nunta adevărată în timpul verii”, a dezvăluit campionul olimpic, pentru o publicație suedeză, conform . Celebrul sportiv și aleasa inimii sale trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, cunoscându-se în urmă cu circa 6 ani.

Cum s-au întâlnit cei doi îndrăgostiți

Relația amoroasă dintre Armand Duplantis și Desire Inglander nu este una străină de ochii curioșilor. În social media se afișează constant în imagini speciale în care radiază de fericire. Blondina este o mare susținătoare a campionului mondial cu care se iubește din iunie 2020.

Cei doi tineri s-au întâlnit prima oară la o petrecere. Modelul suedez a povestit pentru revista Vogue Scandinavia că prima impresia nu a fost una tocmai bună. L-a respins pe cel care i-a devenit soț de curând pentru că abia ce ieșise de pe băncile unei instituții de învățământ.

„Tocmai terminasem liceul și nu eram interesată de nimeni la momentul respectiv. A simțit că l-am respins imediat”, a spus tânăra, mai arată sursa menționată mai sus. Ulterior, au apărut ca și cuplu la Jocurile Olimpice de la Paris.