Celia, anunț uriaș după ani de absență din spațiul public! Se întoarce în curând din Australia: „Schimbări majore”

Celia face un anunț important după o pauză muzicală de aproape șase ani! Cântăreața dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK, marele ei plan pentru acest an. În curând va reveni în România, din Australia, iar scopul întoarcerii este unul măreț.

Celia, anunț uriaș după cinci ani de absență din centrul atenției

Ca în fiecare an, Celia a plecat pentru câteva luni în Australia, țară unde locuiește soacra ei, împreună cu soțul și cei doi copii. Din decembrie până în martie, artista locuiește în țara cangurilor, obișnuită deja cu naveta făcută o dată pe an între Timișoara și Australia.

Doar că revenirea în țară, anul ăsta, va însemna mai mult decât întoarcerea la rutina din România. Celia are un plan uriaș, pe care ni l-a dezvăluit extrem de entuziasmată.

a relansat, de curând având în vedere că melodia a ajuns la vârsta majoratului. Și asta nu e tot! Vedeta este gata să revină puternic în muzică, după o altă încercare în 2019, pusă în stand-by din cauza pandemiei de coronavirus care avea să înceapă în 2020.

Hit-ul ei, „Șoapte”, a împlinit 18 ani

Piesa „Șoapte” a devenit virală în varianta nouă pe TikTok, iar Celia este nespus de fericită pentru feedback-ul primit din partea oamenilor.

„Sunt fericită că, după 18 ani, fix la majoratul piesei și al debutului meu, „Șoapte” a primit acceptul de a intra în toate cluburile din țară. E majoră și e pusă pe distracție, are voie în club și pun pariu că va stârni multe amintiri, melancolie și bucurie. E un moment bun să anunț faptul că Celia pe care lumea a îndrăgit-o cândva revine în muzică! Pregătesc un album întreg și abia aștept ca muzica mea să atingă inimi, așa cum obișnuia să o facă. Mi-a fost dor de publicul meu!”, a dezvăluit Celia, pentru FANATIK.

Ce a făcut Celia, însă, în toți acești ani în care a lipsit de pe piața muzicală? Cântăreața, așa cum am spus în rândurile de mai sus, s-a împărțit între Australia și România, însă de acum înainte vizitele către țara soacrei sale vor fi ceva mai scurte.

„Va fi un nou început pentru mine”

Celia a avut grijă de copiii ei, dedicându-se complet familiei, dar acum se reinventează, căci îi era nespus de dor de muzică. „Ce face Celia? Celia este momentan în celălalt capăt de lume, alături de familie, așa cum am făcut în toți acești 12 ani de când și Australia e parte din viața noastră. Însă în martie ne întoarcem în România și, odată cu primăvara, va fi un nou început pentru mine.

Vor avea loc schimbări majore. Mă întorc în muzică cu planuri mari, cu mare entuziasm și bucurie. Muzica e parte din mine, așa că acum, mai mult ca niciodată, aștept să revin pentru că am planuri mari. Am lucrat deja la câteva piese. Unele dintre ele sunt finalizate și abia aștept să le lansăm”, ne-a povestit Celia.

a mai încercat să își recucerească publicul în urmă cu câțiva ani, doar că anul acesta simte că este cu adevărat cel mai bun pentru restartul ei.

Ce a ținut-o departe de muzică: „Acum că fetița mea începe grădinița, e momentul perfect să reîncep”

„În 2017-2018 am lansat câteva piese. Oamenii m-au așteptat. Am scos piese precum „La două capete” sau „Suflet de hârtie”, care au făcut milioane de vizualizări. Am fost foarte fericită să văd că oamenii au apreciat revenirea mea de atunci.

Doar că… atunci când a început pandemia, au fost câteva motive care m-au ținut departe de muzică. Am fost și în Australia o perioadă, apoi am devenit mămică pentru a doua oară. Acum că fetița mea începe grădinița, e momentul perfect să reîncep cariera”, ne-a mai relatat Celia.