Celia de la Insula Iubirii, primele declarații despre cununie. Suma ridicolă plătită pentru rochia de mireasă

Bucurie mare în familia Insula Iubirii! Priscilla Oghenovo Ewomazino și Bogdan Atinge au spus marele „da” în fața ofițerului de Stare Civilă. Cei doi au strălucit, la propriu, la cel mai frumos eveniment din viața lor. Nici măcar vremea rea și ploaia nu le-au dat bătăi de cap, iar FANATIK are primele declarații chiar de la proaspăta mireasă! În exclusivitate, noi am aflat totul despre fericita zi din viața lor, dar și despre problemele pe care le-a întâmpinat Celia, în momentul în care amândoi au depus actele de căsătorie.

Celia de la Insula Iubirii a plătit o sumă ridicolă pentru rochia de mireasă

Proaspăta mireasă, fericită și extrem de emoționată, ne-a făcut primele dezvăluiri despre ziua cea mare. Celia a mărturisit, pentru FANATIK, că evenimentul a fost unul restrâns, dar atâta timp cât le-au fost alături familiile și cei dragi, totul a fost perfect pentru ei.

Dacă unele vedete preferă să epateze și să scoată din buzunar sume colosale pentru ținute care mai de care mai extravagante, a mizat pe simplitate. Frumoasa nigeriancă nu a aruncat banii pe fereastră și și-a ales o rochie de mireasă de numai 250 de lei.

Chiar dacă a fost ieftină, piesa vestimentară i-a pus Celiei în evidență toate formele: a avut spatele gol, un decolteu generos și i-a venit „ca turnată” pe formele cu care l-a înnebunit pe Bogdan.

„A fost un eveniment foarte frumos, doar cu familia noastră și câțiva prieteni apropiați. Fratele meu era deja în România dinainte să ajung eu, iar pentru mama mea a fost a doua oară când a venit aici. Ea are o părere bună despre Bogdan, iar fratele meu îl cunoaște de 3 ani.

Cu rochița nu a durat mult. Nu am stat mult să o aleg. Pur și simplu am comandat-o de pe un site unde am văzut un preț bun. Rochița de mireasă a costat doar 250 de lei. E un preț foarte bun. Ținuta nu a fost așa importantă, am fost ocupată mai mult cu documentele necesare, pentru că este o procedură mai complicată…”, ne-a spus Celia.

Celia, probleme serioase cu actele înainte de nuntă

Provenită din Nigeria, fosta concurentă de la Insula Iubirii s-a văzut nevoită să se ”lupte” cu birocrația, ea având nevoie de o sumedenie de acte pentru a se putea căsătorit cu alesul inimii sale.

”Pentru că eu sunt din Nigeria, a fost nevoie de documente suplimentare. Mama mea a trebuit să îmi aducă din Nigeria câteva acte, apoi să merg cu ele la Ambasada Nigeriei în România, să le legalizez…

Apoi la Ministerul de Externe din București. După acele acte, a trebuit să le traduc și să le legalizez la notar. În plus, a trebuit să semnez și să completez o încă o declarație la notar”, a spus Celia, în exclusivitate pentru FANATIK.

Nici măcar vremea rea nu i-a speriat pe cei doi. Deși la Sibiu a plouat și a fost foarte frig, fericirea le-a ținut de cald. Ba chiar au reușit să facă și câteva fotografii de arătat nepoților!

„A fost puțin frig, însă au reușit să facem multe poze frumoase, în centrul Sibiului. Nunta probabil că o vom face după ce termin eu facultatea, iar peste câțiva ani vreau să fac primul copil. Momentan, vreau să mă realizez din punct de vedere profesional”, a mai spus

Proaspăt căsătorită, am vrut să știm de la Celia ce anume nu i-ar putea ierta soțului său, Bogdan. Răspunsul ei a fost scurt și la obiect: „Nu aș putea să-l iert dacă m-ar înșela”.

Se simte diferit atunci când merge pe stradă

Venită într-o țară străină, Celia ne-a declarat că nu a simțit vreodată răutate din partea românilor. Cu toate acestea, admite faptul că se simte diferit atunci când iese din casă, știind că este privită la orice pas.

„Nu am simțit răutate, dar tot timpul m-am simțit diferit. Când merg pe stradă, foarte mulți oameni se uită la mine”, a mai menționat Celia, pentru FANATIK.

La capitolul nebunii făcute în relație, Celia și-a reamintit de Insula Iubirii. Celebra tiktokeriță ne-a povestit că înscrierea în cadrul acestui reality-show a fost cu adevărat o nebunie!

„Cel mai nebunesc lucru a fost să mă înscriu la un reality-show în cadrul căruia exista șansa să ne despărțim, la Insula Iubirii”, a mai punctat Celia.

Deși nu a câștigat niciodată la jocuri de noroc, Celia se declară norocoasă că l-a întâlnit pe Bogdan, sufletul ei pereche. „Sunt foarte norocoasă, dar nu am câștigat niciodată ceva la jocurile de noroc. Fiind cu Bogdan, simt că am de câștigat în fiecare zi. În el văd tot restul vieții mele, alături de el vreau să îmbătrânesc și să am copii. Doamne ajută”, a mai spus Celia Oghenovo.