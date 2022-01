Celia, însărcinată în șapte luni, a fost infectată cu Omicron: “Stresul a fost foarte mare”

Celia s-a îmbolnăvit de COVID-19, varianta Omicron, chiar cu o lună și jumătate înainte să nască. Artista a avut simptome ușoare, însă și-a făcut griji pentru sănătatea ei, mai ales că nu are voie să facă tratamente din cauza sarcinii.

Vedetei i-a fost teamă că lucrurile s-ar putea agrava. În martie 2021, au fost infectați cu virusul SARS – CoV – 2, iar mama artistei a avut o formă mai gravă.

Cântăreața a fost în alertă timp de două săptămâni anul trecut, însă ea și cei dragi au trecut cu bine peste boală.

În cadrul unui interviu, Celia a povestit cum a aflat că are COVID-19. Artistei i-a curs nasul, însă nu a mai avut și alte simptome.

Cântăreața urma să meargă la Deva, unde fiul ei ar fi trebuit să meargă la ziua unui băiețel. Deși nu s-a simțit rău, artista a intrat în panică atunci când a văzut rezultatul pozitiv al testului.

Celia a fost mai stresată din cauza faptului că să urmeze vreun tratament medical.

“Am fost pe la Revelion și trebuia să mă duc la mami, iar eu pe mami era s-o pierd din cauza Covidului, anul trecut, când am avut toată familia… Am văzut că-mi curge un pic nasul.

N-am avut niciun fel de simptom, nicio durere, absolut nimic. Trebuia să mă duc la mami ca să meargă Angelo la ziua unui băiețel, acolo, la Deva. Și zic «hai să-mi fac un test», am unele foarte bune…

Dumnezeule, din prima când l-am făcut, două linii atât de clare… Iar aia roșie… Era așa de închisă, spre vișiniu. Mi-am zis: «Ce mă fac?»

Un pic, dar un pic m-am panicat! Dar am avut un feeling, așa, că o să treacă repede. Dar, totuși, mă gândeam: «Sunt însărcinată, n-am voie să fac niciun tratament», aici îmi era stresul.”, a declarat Celia pentru .

“Stresul a fost foarte mare”

Vedeta s-a temut că ar putea dezvolta o formă mai gravă a bolii, așa cum s-a întâmplat anul trecut, atunci când a avut simptome de febră, oboseală și dureri.

Spre norocul ei, Celia a avut o formă ușoară și a reușit să scape de varianta Omnicron a coronavirusului.

“Stresul a fost foarte mare, după ce am aflat că-s pozitivă. Și teama că voi face o formă la fel ca data trecută, cu febra pe care nu am reușit să o stabilizez zile și zile, cu dureri, tuse, oboseală, etc. …

Eram șocată, mai ales că veneam după alte probleme medicale despre care nu vreau să vorbesc și pe care abia le depășisem cu chiu cu vai …

Dar, spre bucuria mea, a fost o formă foarte ușoară, am fost protejate divin și eu și prințesa mea, iar acum și ea are imunitate. A dobândit imunitatea în burtică și îi va fi de ajutor după ce vine pe lume.”, a mai completat Celia pentru sursa citată.

Cântăreața a mai spus că este foarte stresant ca o femeie însărcinată să vadă că are COVID-19, însă nu ar trebui să intre în panică, pentru că acest lucru îi poate crea probleme.

Atitudinea pozitivă a ajutat-o foarte mult pe artistă, care a reușit să se vindece destul de repede.