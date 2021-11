Celia, adevărul despre kilogramele acumulate în timpul sarcinii: „Ultimul trimestru va fi cam greu”

Pe rețelele sociale, Celia le-a spus fanilor adevărul despre kilogramele pe care le-a acumulat de când este însărcinată.

Cântăreața și a ținut să le transmită tuturor mămicilor că toate femeile sunt diferite, dar sunt speciale pentru că aduc pe lume o viață.

Îndrăgita artistă și soțul ei, Ardeli Ancuța, și-au dorit foarte mult să aibă al doilea copil. Cei doi mai au un băiețel, Angelo, în vârstă de șapte ani, iar la începutul anului viitor se va naște și fetița cuplului.

Celia, adevărul despre kilogramele acumulate în timpul sarcinii

Interpreta își dorește să le încurajeze pe actualele și viitoarele mămici care se îngrijorează în privința kilogramelor acumulate în timpul sarcinii.

Vedeta spune că este mult mai important să vadă partea frumoasă a lucrurilor, și anume faptul că va aduce pe lume încă o viață.

Artista a mai spus că organismul reacționează diferit la fiecare femeie. le-a mărturisit internauților că a acumulat 13 kilograme și este în a șasea lună de sarcină.

„Fac această postare pentru mămicile care se întreabă : ‘cum de corpul meu reacționează așa?’… ‘cum de am pus deja atât de multe kg’… Suntem toate diferite…și suntem eroine!

Burtica mea ieri la 25 săptămâni de sarcină (6 luni și 2 zile ), cu 13 kg în plus, ușor stresată de faptul că ultimul trimestru va fi cam greu cu o burtică atât de mare, însă extrem de fericită că am reușit să îl mai asist o data pe Dumnezeu în înfăptuirea unei minuni. În pântecul meu creste o nouă viață.

Acestea sunt gândurile cu care vreau să mă încarc! Îmi scapă uneori gândul și mă ia o ușoară panică cu gândul la kg, cu gândul că ultimul trimestru nu e ușor când porți o burtică ca pentru gemeni, deși nu port gemeni…Probabil fetița mea simte nevoie de spațiu :))) așa cum și noi uneori ne dorim!

Sunt convinsă că nu sunt singura a cărui corp reacționează așa, și vreau sa știți ca nu sunteți singurele care treceți prin tot felul de stări ! 🙂

E important să ne focusăm totuși doar pe ceea ce e minunat în această perioada și anume faptul că suntem implicate in înfăptuirea unei minuni. Cu Dumnezeu, înainte!”, a scris artista pe contul de Instagram.

Celia se retrage din muzică

Celia a anunțat că la mai bine de 16 ani de când a debutat. Artista este foarte apreciată de fani, chiar dacă a dispărut din lumina reflectoarelor în ultimii ani.

Cântăreața a făcut anunțul recent, în cadrul emisiunii online prezentată de Karym, Viața vedetelor.

Cu toate acestea, Celia nu exclude posibilitatea de a reveni după o perioadă. Momentan, artista vrea să se concentreze pe cea de-a doua sarcină, iar apoi se va gândi și la acest aspect.

„Am simțit că nu-mi mai găsesc locul. Să poți să te menții ca artist trebuie să oferi sută la sută, să-și oferi energia în proiectul respectiv. Iar eu pot să spun că m-am retras.

Acesta este faptul pentru care am dispărut, oarecum, sau am fost văzută tot mai puțin. Mi-am lăsat amprenta frumos, zic eu, am trecut etapa asta minunat, mi-am trăit visul copilăriei.

E adevărat că mi-aș fi dorit să ajung un artist internațional, simțeam că drumul meu este mult mai lung decât atât. Dar nu se știe niciodată, după ce trece un an, poate doi, de la sarcină. Am câteva piese gata… Dar te miri când vin înapoi”, a declarat Celia pentru emisiunea menționată.