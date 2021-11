Celia renunță la muzică: ”Nu-mi mai găsesc locul... M-am retras”

Celia a fost, ani la rândul, una dintre cele mai iubite artiste din România, cântăreața lansând mai multe hituri. Cu toate acestea, de ceva vreme, a preferat să se țină departe de scena muzicală de la noi.

Iar zilele trecute, pentru emisiunea online Viața Vedetelor, prezentată de Karym, Celia, însărcinată așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, a decis să vorbească despre retragerea ei din muzică.

Celia s-a retras din lumea muzicii

”Am simțit că nu-mi mai găsesc locul. Să poți să te menții ca artist trebuie să oferi sută la sută, să-și oferi energia în proiectul respectiv. Iar eu pot să spun că m-am retras. Acesta este faptul pentru care am dispărut, oarecum, sau am fost văzută tot mai puțin. Mi-am lăsat amprenta frumos, zic eu, am trecut etapa asta minunat, mi-am trăit visul copilăriei.

E adevărat că mi-aș fi dorit să ajung un artist internațional, simțeam că drumul meu este mult mai lung decât atât. Dar nu se știe niciodată, după ce trece un an, poate doi, de la sarcină. Am câteva piese gata… Dar te miri când vin înapoi”, a spus Celia pentru Viața Vedetelor.

Mai mult decât atât, a explicat Celia, în această perioadă, oricum, se concentrează în altă direcție, artista dorind să ducă la bun sfârșit sarcina de acum, cântăreața anunțând totodată și sexul bebelușului.

Celia va avea o fetiță

”Al doilea copil e o mare binecuvântare pentru că ni l-am dorit de mulți ani, îmi pare minunat și faptul că avem un băiat și o fetiță, Angelo va avea mereu grijă de surioara lui și voi fi mai liniștită în perioada adolescenței ei, cu gândul că e fratele ei aproape, el fiind cu șapte ani și ceva mai mare decât ea. Viitorul sună bine”, a mai spus pentru sursa citată.

De altfel, Celia a povestit că nu trăgea speranțe că va mai putea deveni mamă după ce, cu ceva timp în urmă, pierduse o sarcină. Cu toate acestea, soțul ei, nu a încetat să lupte pentru a completa familia lor.

Celia este însărcinată în cinci luni

Așa cum artista încercând, o bună bucată de vreme, să țină în secret faptul că va deveni, din nou, mamă. De altfel, secretul ținut de Celia își are rădăcina în tragedia prin care a trecut acum peste trei ani pe când pierduse o sarcină.

”Acest copil a venit într-un moment greu pentru soțul meu, atunci când el și-a pierdut tatăl, dar nu știu de ce s-a răzgândit (n.r.- copilul) și s-a gândit că trebuie să meargă într-o lume mai bună. În prima luna (n.r.- de la pierderea sarcinii) mi-a fost extraordinar de greu și am plecat în Australia. Nu aș fi putut să rămân aici. Sunt convinsă că am o armata de îngeri care mă protejează de sus.

Mă gândesc că poate Dumnezeu m-a protejat. Dacă la examenul acela morfologic aș fi aflat că are o problemă (n.r.- copilul) eu nu aș fi putut să fac un avort”, a mărturisit Celia, cu lacrimi in ochi, la Teo Show acum mai bine de trei ani.