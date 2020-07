Celia, strigăt de ajutor pentru un băiețel diagnosticat cu leucemie: ”Mi-a atins inima”

Frumoasa cântăreață Celia a lansat un strigăt de ajutor pentru un băiețel în vârstă de 6 ani care se luptă cu o boală necruțătoare. Artista face un apel disperat pentru Andrei Constantinescu, originar din Deva, județul Hunedoara, diagnosticat de medici cu leucemie încă de la vârsta de 2 anișori.

Băiețelul luptă pentru viața sa, dar pentru asta are nevoie urgentă de o sumă impresionantă de bani necesară tratamentului. Îndrăgita artistă a oferit în mediul online toate detaliile despre cazul băiețelului și speră ca un număr foarte mare de oameni să contribuire la salvarea lui Andrei.

Celia își dorește ca apropiații și fanii săi să ofere o mână de ajutor copilului din orașul ei natal. Mamă la rândul ei, cântăreața nu a putut sta departe de cazul lui Andrei Constantinescu care luptă de câțiva ani cu această boală nemiloasă. El are nevoie urgentă de un transplant cu celule stem care îi poate schimba viața.

Cântăreața Celia, apel pentru salvarea unui copil care suferă de leucemie

Donatorul compatibil pentru micuțul care luptă pentru a doua oară cu această boală cruntă a fost găsit, dar din păcate, familia nu dispune de suma necesară pentru intervenția care costă 127.000 de dolari. În momentul de față, starea de sănătate a băiețelului este menținută la cote normale cu ajutorul unui tratament chimio de întreținere administrat pe cale orală.

Frumoasa brunetă a aflat recent despre trauma prin care trece Andrei Constantinescu. Vedeta s-a implicat cât de mult a putut, însă acum are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet mare care pot dona din puținul lor pentru salvarea băiețelului.

În clipa de față Andrei se află internat în Clinica „Medical Park” din Istanbul, Turcia, diagnosticul pus de cadrele medicale fiind de leucemie acută limfoblastică common B. Micuțul a suferit recent un transplant de măduvă, familia sa cheltuind numai anul acesta 100.000 de euro.

Celia a distribuit povestea tristă și spune că este nevoie de foarte multă rugăciune ca starea de sănătate a micuțului să fie una bună. Cântăreața este de părere că „din puțin se face mult” de aceea roagă oamenii să doneze 2 euro pentru băiețelul care suferea de această maladie cumplită.

„În viață nimic nu e întâmplător, cândva am auzit de acest caz, căci ei sunt din Deva, orașul meu natal și am încercat să ajung atunci la ei, dar nu am reușit, apoi viața a făcut să ajung în contact cu copilul acesta minunat și cu mămica lui. De când l-am văzut, mi-a atins inima!

Voi lupta pentru ca el să fie auzit pentru că e nevoie să ne mobilizăm în masă! Din puțin se face mult! Eu vreau să îl văd sănătos, să mă ia în brațe și să îl văd bine! Vă rog din toată inima, oamenii simpli sunt cei care sar primii, eu cred în voi!

Cred în bunătate, în conștiință, cred că putem să ajutăm, ei au trecut prin atât de multe cumpene, au cheltuit peste 100.000 Euro numai anul acesta, a trecut de un transplant și din păcate nu a fost suficient. E nevoie și de rugăciune, e nevoie de oameni și de suflete calde!

Cum ar fi să fim solitari, să fim buni… să sărim în ajutor atunci când ni se cere??? Eu vă rog din toată inima! Cred în voi, cred că din puțin putem face mult și cred în puterea rugăciunii. Vă rog din inima, 2 euro – mesaj la 8828 cu text: «Andrei C».

Din puțin se face mult, vă rog hai să arătăm că suntem o putere și putem face bine! Vă rog mult! Este un caz verificat de mine… Trimit iubire și vă mulțumesc!”, a mărturisit artista.

Conturile unde se pot dona bani pentru Andrei Constantinescu

RO28BTRLRONCRT0PC7053701 cont lei banca Transilvania Hertz Bianca

RO84INGB0000999908412791

cod swift INGBROBU Hertz bianca

cod bic 606410008. ING bank cont LEI

RO96INGB0000999909899003 EURO Ing bank Hertz Bianca

Paypal- biancahertz30gmail.com

REVOLUT 0723098864.