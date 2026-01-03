Sport

Celta Vigo a demolat-o pe Valencia, iar Ionuț Radu a intrat în istoria echipei! Ce bornă a atins românul

Celta Vigo s-a impus cu 4-1 în fața Valenciei, iar Ionuț Radu și-a încetat astfel seria de minute fără gol primit pentru formația iberică. Pe ce loc se clasează românul din acest punct de vedere
Ciprian Păvăleanu
04.01.2026 | 00:20
Celta Vigo a demolato pe Valencia iar Ionut Radu a intrat in istoria echipei Ce borna a atins romanul
ULTIMA ORĂ
Ionuț Radu a primit gol după 344 de minute în care a păstrat poarta intactă. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Celta Vigo a câștigat o nouă partidă în La Liga și se apropie tot mai mult de locurile de cupe europene. Ionuț Radu a primit gol după o serie de 344 de minute în care a păstrat poarta intactă și a intrat în istoria echipei.

Ionuț Radu, a șasea cea mai lungă serie fără gol primit din istoria lui Celta Vigo

Celta Vigo a început rău partida contra Valenciei, iar „liliecii” au beneficiat de o lovitură de pedeapsă încă din debutul partidei. Ionuț Radu a ghicit colțul, însă mingea trimisă de Pepelu nu a fost pe cadrul porții și a lovit doar bara laterală.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Borja Iglesias nu a ratat de la punctul cu var și tot el a dublat avantajul în minutul 59. Valencia a redus din diferență printr-un șut de la distanță, la care Ionuț Radu nu a putut interveni deoarece a fost mascat de un coechipier. Scorul final a fost 4-1, iar Radu și-a încheiat seria de minute fără gol primit pentru Celta Vigo.

Potrivit statisticianului Fran Martinez, seria de 344 de minute fără gol primit a lui Radu intră în topul all-time la Celta Vigo pe locul șase. Prima poziție este ocupată de Pablo Cavallero, care a rezistat 742 de minute fără să fie învins, în anul 2003.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei

Ionuț Radu este în top 5 al paradelor în acest sezon

Ionuț Radu și-a găsit în sfârșit echilibrul și pare în cea mai bună formă a carierei sale. După mai multe experiențe ratate, portarul naționalei României este titular incontestabil la Celta Vigo și are un sezon de excepție.

ADVERTISEMENT
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost...
Digisport.ro
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii

În acestă stagiune, el se află pe locul al cincilea în topul paradelor, cu un număr de 61 de intervenții în 18 etape, adică o medie de 3,38 per meci. Automat, pe primele poziții se află portarii echipelor mici, care au întotdeauna cea mai multă treabă atunci când vine vorba de șuturi pe spațiul porții. Lider incontestabil în acest top este Aaron Escandell, portarul care-l ține pe bancă pe Horațiu Moldovan la Real Oviedo. El are nu mai puțin de 84 de parade în 17 partide.

Fotbalistul român crescut de Juventus și Manchester City umilește Franța la „mondialul” lui...
Fanatik
Fotbalistul român crescut de Juventus și Manchester City umilește Franța la „mondialul” lui Piqué! Pasă de gol, sub privirile lui Ronaldo
Scene șocante la derby-ul Cataluniei! Fanii lui Espanyol au aruncat cu bancnote cu...
Fanatik
Scene șocante la derby-ul Cataluniei! Fanii lui Espanyol au aruncat cu bancnote cu chipul lui Joan García, portarul Barcelonei. „Vrem capul lui”. Foto și video
Încă un român în Liga Campionilor!? Transferul pare iminent: „Intră direct titular”
Fanatik
Încă un român în Liga Campionilor!? Transferul pare iminent: „Intră direct titular”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Conducerea Rapidului, criticată aspru de fostul oficial din Giulești: 'Oameni care n-au treabă...
iamsport.ro
Conducerea Rapidului, criticată aspru de fostul oficial din Giulești: 'Oameni care n-au treabă cu ceea ce se cere la echipă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!