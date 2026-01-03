Celta Vigo a demolat-o pe Valencia, iar Ionuț Radu a intrat în istoria echipei! Ce bornă a atins românul

ADVERTISEMENT

Celta Vigo a câștigat o nouă partidă în La Liga și se apropie tot mai mult de locurile de cupe europene. Ionuț Radu a primit gol după o serie de 344 de minute în care a păstrat poarta intactă și a intrat în istoria echipei.

Ionuț Radu, a șasea cea mai lungă serie fără gol primit din istoria lui Celta Vigo

Celta Vigo a început rău partida contra Valenciei, iar „liliecii” au beneficiat de o lovitură de pedeapsă încă din debutul partidei. Ionuț Radu a ghicit colțul, însă mingea trimisă de Pepelu nu a fost pe cadrul porții și a lovit doar bara laterală.

De partea cealaltă, Borja Iglesias nu a ratat de la punctul cu var și tot el a dublat avantajul în minutul 59. Valencia a redus din diferență printr-un șut de la distanță, la care Ionuț Radu nu a putut interveni deoarece a fost mascat de un coechipier. Scorul final a fost 4-1, iar Radu și-a încheiat seria de minute fără gol primit pentru Celta Vigo.

Potrivit statisticianului Fran Martinez, Prima poziție este ocupată de Pablo Cavallero, care a rezistat 742 de minute fără să fie învins, în anul 2003.

Ionuț Radu este în top 5 al paradelor în acest sezon

Ionuț Radu și-a găsit în sfârșit echilibrul și pare în cea mai bună formă a carierei sale. După mai multe experiențe ratate, portarul naționalei României este titular incontestabil la Celta Vigo și are un sezon de excepție.

În acestă stagiune, cu un număr de 61 de intervenții în 18 etape, adică o medie de 3,38 per meci. Automat, pe primele poziții se află portarii echipelor mici, care au întotdeauna cea mai multă treabă atunci când vine vorba de șuturi pe spațiul porții. Lider incontestabil în acest top este Aaron Escandell, portarul care-l ține pe bancă pe Horațiu Moldovan la Real Oviedo. El are nu mai puțin de 84 de parade în 17 partide.