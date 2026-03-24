Celta Vigo, anunț uriaș înainte de Turcia – România: „Mult succes, Ionuț Radu!”

Sunt șanse mari ca Ionuț Andrei Radu să fie titular în poarta României în meciul cu Turcia, semifinala barajului de calificare la CM 2026. Celta Vigo a făcut un anunț uriaș despre goalkeeperul „tricolorilor”
Cristian Măciucă
24.03.2026 | 11:29
Celta Vigo anunt urias inainte de Turcia Romania Mult succes Ionut Radu
Celta Vigo, anunț uriaș înainte de Turcia - România: „Mult succes, Ionuț Radu!” FOTO: hepta.ro
Cresc considerabil șansele ca Ionuț Andrei Radu (28 de ani) să fie titular în poarta „tricolorilor” la barajul Turcia – România. Celta Vigo a anunțat că accidentarea goalkeeperului nu este una gravă și că el se va prezenta în cantonamentul echipei naționale, marți, 24 martie.

Ionuț Radu, apt de joc pentru Turcia – România?! Vestea colosală primită de la Celta Vigo

Mircea Lucescu (80 de ani) părea într-o cumpănă uriașă după „blestemul portarilor” apărut în sânul echipei naționale. Înaintea meciului de la Istanbul, selecționerul e în pericol să nu aibă la dispoziție niciun goalkeeper cu experiență internațională. Ștefan Târnovanu nu a fost convocat, iar Mihai Popa și Ionuț Radu s-au accidentat. Astfel, poarta „tricolorilor” a rămas în grija unuia dintre Marian Aioani, Cătălin Căbuz și Laurențiu Popescu.

Între timp, Radu, titularul din mandatul lui Lucescu, a făcut mai multe controale medicale la Celta Vigo, iar formația spaniolă la care evoluează goalkeeperul român a transmis că internaționalul nostru nu are nicio leziune musculară la gamba piciorului drept și că este vorba doar despre o contuzie. Prin urmare, Ionuț Radu se va alătura lotului echipei naționale și are șanse să înceapă din primul minut duelul Turcia – România.

„Portarul ‘celeștilor’ prezintă o contuzie la gambă, FĂRĂ semne de leziune musculară. Orice afectare structurală a fost exclusă, iar el va călători alături de echipa națională a României. Mult succes, Radu!”, a transmis Celta Vigo, prin intermediul paginii oficiale de X (n.r. – fostul Twitter).

Când se joacă barajul de calificare la CM 2026

Marți, 24 martie, când va sosi și Ionuț Radu în cantonamentul naționalei de la Mogoșoaia, fotbaliștii lui Mircea Lucescu vor efectua două antrenamente. Delegația României va pleca în Turcia, miercuri, 25 martie, cu o zi înaintea meciului de pe Beșiktaș Stadyumu. Dacă ar reuși calificarea, „tricolorii” ar da în finala play-off-ului peste câștigătoarea semifinalei Kosovo – Slovacia, marți, 31 martie, ora 21:45. Până atunci, Turcia – România este programat joi, 26 martie, de la ora 19:00.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
