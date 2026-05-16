Celtic a câștigat dramatic campionatul în Scoția! VAR-ul a validat un gol după o greșeală uriașă de arbitraj

ADVERTISEMENT

Sezon memorabil în Scoția, unde campioana s-a decis în ultima etapă. Celtic a primit vizita celor de la Hearts, pe care i-a învins cu 3-1 și a pus astfel mâna pe marele trofeu. Oaspeții au fost aproape să rupă o serie care ține de 40 de ani, în care titlurile au fost împărțite între Celtic și Rangers.

Celtic, noua campioană a Scoției

Hearts a făcut un sezon regular foarte bun, pe care l-a încheiat pe prima poziție cu 70 de puncte. Rangers a terminat pe 2, cu 69 de puncte, iar Celtic pe 3, cu 67 de puncte. La fel ca în România, campionatul s-a împărțit apoi în play-off și play-out, unde lupta pentru titlu a fost crâncenă și s-a dus până în ultima etapă. Sâmbătă, 16 mai, Celtic și Hearts au jucat cu titlul pe masă, având 79, respectiv 80 de puncte înaintea meciului direct. Oaspeții au deschis scorul în minutul 43, prin Shankland. Tabela s-a modificat din nou în minutele de prelungire ale primei reprize, când Engels a transformat cu succes un penalty pentru 1-1. Suspansul a continuat în repriza a doua, întrucât la egalitate Hearts devenea noua campioană a Scoției.

ADVERTISEMENT

Celtic a lovit însă încă o dată în minutul 88 prin după un gol superb în acest sezon. Deși jucătorul nu se afla în offside, tușierul a ridicat fanionul. VAR-ul a intervenit și a validat reușita acestuia. Gazdele nu s-au oprit, întrucât Osmand a marcat în minutul 90+8 și a pus capăt oricărei îndoieli. S-a terminat 3-1 pentru Celtic, care a încheiat astfel play-off-ul pe prima poziție cu 82 de puncte și a obținut al 5-lea titlu consecutiv. Hearts a fost lider în 36 din 38 de etape, excepție fiind etapele 3 și 38, ultima din sezon.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Daizen Maeda GOAL vs Hearts ScotishPremiership — MUHAMMAD zohaib 🇵🇰 (@RealMzohaib)

Sezon tumultuous pentru Celtic. Ce s-a întâmplat cu banca tehnică

Celtic a trecut printr-un sezon cu multe schimbări în ceea ce privește banca tehnică. Brendan Rodgers a demisionat pe data de 27 octombrie. Martin O’Neill a fost interimar apoi până pe 4 decembrie, când postul de antrenor principal i-a fost acordat lui Wilfried Nancy. Doar 33 de zile a rezistat acesta, fiind dat afară și înlocuit cu același Martin O’Neill, care a câștigat acum titlul.

ADVERTISEMENT

Dominație de 40 de ani pentru Celtic și Rangers în Scoția

Ultima dată când o altă echipă înafara lui Celtic și Rangers reușea să câștige campionatul în Scoția se întâmpla în sezonul 1984–1985. Atunci, Sir Alex Ferguson o făcea pe , campioană, după ce reușise aceeași performanță și cu un sezon înainte. Ulterior, legendarul antrenor a preluat pentru scurt timp naționala Scoției, iar apoi a plecat să scrie istorie la Manchester United.

ADVERTISEMENT

De atunci și până în prezent, Celtic și Rangers au fost echipele care și-au împărțit titlurile, fiecare având, în total, 56, respectiv 55 de campionate în palmares. Aberdeen are doar 4 titluri, tot atâtea câte are și Hearts sau Hibernian.