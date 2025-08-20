Sport

Celtic se îmbogățește înaintea dublei cu Kairat din play-off-ul Champions League! Liverpool îi plătește o sumă cu 7 cifre

Cristian Măciucă
20.08.2025 | 19:31
Celtic a avut noroc la tragerea la sorți și o va înfrunta pe Kairay Almaty în play-off-ul UEFA Champions League. Pentru scoțieni, veștile bune vin încă dinaintea duelului cu campioana Kazahstanului. Liverpool le va plăti o sumă cu 7 cifre!

Vești bune pentru Celtic înaintea dublei cu Kairat din play-off-ul Champions League

Prima manșă a dublei Celtic – Kairat Almaty este programată miercuri, 20 august, de la ora 22:00. Meciul tur din play-off-ul Champions League se va juca pe Celtic Park, din Glasgow.

Înainte să primească vizita cazacilor, echipa antrenată de Brendan Rodgers a primit o veste importantă. „The Bhoys” urmează să încaseze o sumă importantă de bani de pe urma transferului lui Ben Gannon Doak (19 ani), de la Liverpool la Bournemouth.

Mijlocașul dreapta este crescut de academia lui Celtic și a ajuns pe Anfield Road în iulie 2022, după ce „cormoranii” au plătit 710.000 de euro pentru transferul său. În sezonul trecut, Doak a fost împrumutat în Championship, la Middlesbrough, iar acum a fost cumpărat definitiv de Bournemouth.

„Cireșele”, care au terminat pe 9 în precedenta stagiune de Premier League, au achitat 23,20 milioane de euro pentru transferul lui Ben Doak de la Liverpool. Internaționalul scoțian a semnat un contract valabil pe 5 ani cu gruparea de pe Vitality Stadium.

Câți bani trebuie să le plătească Liverpool scoțienilor

Potrivit jurnaliștilor britanici de la The Sun, Celtic a păstrat o clauză suplimentară în momentul în care l-a cedat la Liverpool pe Doak. Din acest motiv, în urma procentului păstrat de scoțieni, englezii trebuie să plătească o sumă cu 7 cifre din ceea ce au primit de la Bournemouth.

Internațional scoțian, cu 6 selecții la prima reprezentativă, Ben Doak n-a apucat să evolueze decât în 10 meciuri pentru echipa mare a lui Liverpool. În prezent, noul fotbalist al lui Bournemouth este cotat de transfermarkt.com la 14 milioane de euro.

  • 2,35 este cota exclusivă Superbet pentru pronosticul „Ambele marchează” la Celtic – Kairat Almaty

