Universitatea Craiova va debuta joi seară, de la ora 22.00, în grupa principală a Conference League, în deplasare împotriva lui Rakow. Meciul se va disputa la Sasnowiec, iar UEFA a făcut deja publice informaţiile legate de arbitrii disputei din Polonia.

Ishmael Barbara o va arbitra pe Universitatea Craiova în Polonia

Centralul partidei va fi Ishmael Barbara, din Malta, un arbitru cunoscut pentru experiența sa în competițiile europene. Alături de el, la cele două linii, vor fi asistenții maltezi Luke Portelli și James Muscat.

Tehnologia VAR va fi gestionată de o brigadă italiană, cu Michael Fabbri ca arbitru video principal și Rosario Abisso în rolul de asistent VAR. Al patrulea oficial, responsabil cu deciziile de pe margine, va fi tot un arbitru maltez, Philip Farrugia.

Cine este Ishmael Barbara, arbitrul meciului Rakow – Universitatea Craiova

Arbitrul maltez Ishmael Barbara este un oficial FIFA activ, recunoscut pentru ascensiunea sa rapidă în cariera internațională. La vârsta de 31 de ani, el este unul dintre cei mai tineri membri ai panelului FIFA din Malta și a fost desemnat pentru a doua oară consecutiv în 2025, subliniind încrederea UEFA în abilitățile sale.

În această vară, Barbara a fost numit al patrulea oficial la Campionatul European Under-21 din Slovacia. De asemenea, a oficiat în meciuri internaționale de prestigiu, inclusiv în UEFA Youth League.

În cariera sa, Barbara a fost implicat în diverse competiții internaționale, inclusiv în calificările pentru Campionatul European Under-19 și meciuri din UEFA Champions League. De asemenea, a avut ocazia să oficieze în Anglia, participând la un turneu organizat de FA. Acolo, centralul maltez a arbitrat meciuri între echipe de tineret ale cluburilor din Premier League.

Ishmael este căsătorit și locuiește în Malta, unde continuă să combine cariera de arbitru cu activitățile sale cotidiene.

Ishmael Barbara a arbitrat-o pe FCSB în Liga Campionilor

De menţionat că Ishmael Barbara a mai arbitrat şi alte echipe româneşti în ultimul timp. Acesta a fost la centrul meciului Inter Club d’Escaldes – FCSB, din returul primului tur preliminar al Champions League. Atunci, .

De asemenea, arbitrul maltez a oficiat şi meciul de la Sibiu, de acum doi ani, dintre Corvinul Hunedoara şi Astana, din turul al treilea preliminar al Conference League, încheiat cu scorul de 1-2.

Cât costă biletele la Rakow – Universitatea Craiova

Fanii Universității Craiova nu își vor lăsa echipa „singură“ la Sasnowiec, iar mulți dintre ei vor face deplasarea în Polonia. Pe lângă galeria care va avea o plecare organizată, cel mai probabil vor fi și suporteri care vor alege să plece pe cont propriu.

. Fiindcă partida nu va avea loc chiar la Rakow și se va disputa într-o altă localitate, tichetele pot fi achiziționate fizic de la Magazinul Oficial din Electroputere Mall, nu și de la stadionul din Sasnowiec. Procedura de cumpărare a biletelor este următoarea:

– trebuie să se comunice numele, prenumele și numărul documentului de călătorie (buletin/pașaport)

– clubul va emite biletul fizic, într-un format A4 cu cod QR

– organizatorii vor verifica la intrarea pe stadion atât biletul, cât și documentul de călătorie

Suporterii din afara Craiovei pot completa un formular online ( ). În maxim 24 de ore vor fi contactați pe canalul selectat (e-mail/WhatsApp) pentru a primi un link de plată. După confirmarea plății, aceștia vor primi biletele în format digital, pe canalul selectat în formular.