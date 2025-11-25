„Centralul” care a „ars“ naţionala U21 în preliminariile EURO 2027, trimis de UEFA la Universitatea Craiova – Mainz

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova va primi joi seară, de la ora 19.45, vizita lui Mainz, într-un meci din etapa a 4-a din grupa principală a Conference League. UEFA a făcut deja publice informaţiile legate de arbitrii disputei din Bănie.

Croatul Dario Bel va arbitra Universitatea Craiova – Mainz

Centralul partidei de pe „Oblemenco“ va fi Dario Bel, din Croaţia, un arbitru cu destulă experienţă în competiţiile europene, dar care nu este deloc îndrăgit de români. Alături de el, la cele două linii, vor fi asistenții croaţi Goran Pataki şi Ivan Janić.

Tehnologia VAR va fi gestionată tot de o brigadă din Croaţia, cu Fran Jović ca arbitru video principal și Ivan Vučković în rolul de asistent VAR. Al patrulea oficial, responsabil cu deciziile de pe margine, va fi Patrik Kolarić.

Cine este Dario Bel, arbitrul care a dezavantajat naţionala U21 în meciul cu Finlanda

Arbitrul croat Dario Bel a stârnit un val de nemulțumiri în tabăra românilor după decizia de a acorda un penalty controversat în meciul României U21 cu Finlanda, din preliminariile EURO 2027. Întâlnirea, susținută la Turku, s-a încheiat cu un scor de 2-0 în favoarea gazdelor, dar al doilea gol, obținut din lovitură de la 11 metri, a rămas şi în ziua de azi subiect de discuţie.

În minutul 73 al partidei, Bel a fluierat o infracțiune în careul României, acordând un penalty pentru Finlanda după ce atacantul Otso Liimatta a căzut la contact cu Cătălin Vulturar. Căpitanul „tricolorilor mici” abia dacă l-a atins cu mâna pe spate pe adversarul său, dar Bel a acordat penalty. Din poziția de pe margine, selecționerul Costin Curelea a transmis îndoieli puternice: „Penalty?”, a fost reacția sa imediată, sugerând că decizia arbitrului nu a fost deloc clară. Lipsa VAR-ului la nivel U21 a amplificat nemulțumirea tricolorilor. Decizia lui Bel nu a putut fi revizuită, iar golul a fost concretizat de Matias Siltanen.

În 2023, Dario Bel a condus de la centru şi meciul Andorra – România, din preliminariile EURO 2024. Atunci, „tricolorii“ s-au impus cu scorul de 4-0.

Suporterii lui Mainz iau cu asalt Bănia la meciul cu Universitatea Craiova

Chiar dacă este deja calificată în primăvara europeană a Conference League, Mainz vine în Bănie să-și continue seria victoriilor și nu o face oricum, ci alături de o „armată“ de fani. Conform informațiilor FANATIK, până în această săptămână, și sunt așteptați pe stadionul „Ion Oblemenco”. Practic, deja putem vorbi de un număr impresionant de fani pentru o deplasare internațională.

Majoritatea fanilor lui Mainz vor sosi în Craiova în ziua meciului, fie cu autocare, fie cu curse speciale, iar autoritățile locale au anunțat măsuri suplimentare de ordine publică pentru a asigura desfășurarea evenimentului în condiții de siguranță.

Mainz, amintiri neplăcute în România

. Ultima vizită a fost făcută în turul 3 preliminar al Europa League, pentru returul meciului cu Gaz Metan Mediaș. După ce în tur a fost 1-1, și la partida din România s-a terminat tot egal, 1-1. Meciul a mers în prelungiri și după, la loviturile de departajare, iar acolo formația condusă de Cristi Pustai a reușit să se impună și să meargă mai departe.

Interesant este că Mainz era condusă la acea vreme de Thomas Tuchel, cel care avea să ajungă antrenor la echipe de top din Europa, precum PSG, Borussia Dortmund sau Chelsea, iar cu londonezii chiar a câștigat Liga Campionilor.