„Centralul” făcut „prost” de Darius Olaru, delegat la FC Botoșani – FCSB. Arbitrul din camera VAR e acuzat că favorizează campioana

La meciul FC Botoșani – FCSB, CCA a delegat un arbitru care i-a enervat în mai multe rânduri pe roș-albaștri.

Cine e arbitru la FC Botoșani – FCSB

FC Botoșani – FCSB este meciul care Partida din Moldova este programată vineri, 19 septembrie, de la ora 20:30. Pentru acest duel, CCA a delegat o brigadă care, de-a lungul timpului, a stârnit mai multe controverse.

La centru se va afla Rareș Vidican, din Satu Mare. El va fi ajutat de la cele două linii de asistenții Marius Badea și Alexandru Ioan Corb. Arbitru de rezervă va fi Sorin Vădana, în timp ce în camera VAR se vor afla Sorin Costreie și Sebastian Gheorghe.

„Centralul” sătmărean le-a făcut mai mult probleme roș-albaștrilor. Cel mai celebru caz este cel din primăvara lui 2023, când Vidican s-a aflat în camera VAR la Rapid – FCSB 1-0. Atunci, brigada condusă de Horațiu Feșnic i-a iertat de două cartonașe roșii pe giuleștenii Răzvan Onea și Dragoș Grigore, pentru atacuri „criminale” la Florinel Coman, respectiv Andrea Compagno.

Un an mai târziu, același Vidican a intrat în conflict cu Darius Olaru. În timpul meciului U Craiova – FCSB, din etapa a 8-a a play-off-ului, când roș-albaștrii erau matematic campioni. Căpitanul roș-albaștrilor i-a strigat „Băi, prostule!” lui Vidican, care n-a văzut o fază de penalty și care a fost corectat de VAR.

FCSB a avut probleme cu Rareș Vidican și în acest sezon. Sătmăreanul s-a aflat în camera VAR la meciul din etapa a 3-a, când campioana en-titre a pierdut, acasă, scor 1-2, cu Farul. Atunci,

Sorin Costreie, acuzat că îi „ajută” pe roș-albaștri

În ceea ce privește camera VAR, Sorin Costreie are și el un trecut controversat. În stagiunea precedentă, arbitrul ilfovean a fost acuzat de rivalele FCSB-ului că favorizează clubul patronat de Gigi Becali.

Mai întâi, Costreie a fost criticat în termeni duri pentru arbitrajul din derby-ul cu FCSB, 2-1, din etapa a 28-a, când echipa lui Zeljko Kopic a cerut penalty la duelul dintre Perica și Ngezana, când fundașul din Africa de Sud ar fi comis un henț. Atunci, la centru s-a aflat Istvan Kovacs.

Apoi, pentru cel din etapa a 3-a a play-off-ului, când FCSB a învins-o cu 1-0 pe U Cluj. Echipa lui Elias Charalambous a marcat dintr-un penalty sesizat din camera VAR de Costreie și comunicat „centralului” Szabolcs Kovacs.