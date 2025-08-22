Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca își pierde statutul și devine doar unitate funcțională de arși. Decizia vine după scandalul izbucnit în urma cazurilor grave raportate aici și a controalelor care au scos la iveală nereguli grave.

Se se întâmplă cu Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca. Anunțul ministrului sănătății

Rogobete a precizat că, în noua formă, unitatea va putea trata pacienții doar într-o anumită limită de arsuri. De asemenea, ministrul a anunțat că legislația va fi modificată în următoarele două săptămâni pentru ca situații similare să nu se mai repete.

„În spațiul public, în ultima perioadă, au existat numeroase presiuni pentru tratarea pacienților cu arsuri grave în România, am demarat atunci un control la toate unitățile din țară și, în următoarele două săptămâni, estimez eu, vom modifica legislația astfel încât situația de la spitalul Floreasca să nu se mai repete sau să fie limitată cât se poate de mult”, a declarat Alexandru Rogobete.

Întrebat despre Alexandru Rogobete a subliniat că ancheta este derulată de Parchet și nu poate oferi detalii suplimentare. El a explicat că presiunile publice privind tratarea pacienților cu arsuri grave în România au dus la declanșarea unui control la nivel național în toate unitățile de profil.

Pacienții care vor mai fi tratați în unitatea medicală

„Centrul de Arși de la Floreasca și-a pierdut calitatea de centru și devine unitate funcțională de arși, adică va trata pacienți cu arsuri într-o anumită limită de arsură și de complexitatea cazului”, a declarat Alexandru Rogobete

Femeia, arsă pe 70% din corp după explozia centralei din apartament, a stat 53 de zile internată la Centrul de Arși din cadrul Spitalului Floreasca. În tot acest timp, femeia a fost infectată cu multiple bacterii periculoase. Ulterior, ea a fost transferată la un spital din Belgia, după ce familia a tras un semnal de alarmă cu privire la regulile de igienă din unitatea medicală de la București.

Sora ei, Alina Alexandru, a trimis o scrisoare deschisă conducerii spitalului, reclamând că personalul intra la pacienți fără echipament de protecție și că marilor arși nu li se oferea nici măcar suport psihologic. Ea a povestit și că Laviniei nu i s-a adus o oglindă pentru a vedea că nu fusese desfigurată, lucru care i-ar fi putut ridica moralul pacientei.

Cazul Laviniei Vlad a speriat România

Problemele grave de la Floreasca nu s-au oprit aici. În toamna anului trecut a fost confirmată prezența ciupercii periculoase candida auris, la șapte luni înainte de focarul actual care a dus la suspendarea internărilor. Un pacient confirmat cu această infecție, internat la Chirurgie Cardiovasculară, a murit în decembrie, însă cazul nu apare în evidențele autorităților sanitare. Cu toate acestea, familia bărbatului a depus plângere.

Alexandru Rogobete a dezvăluit recent că în documentele oficiale ale spitalului apărea menționat un sistem de ventilație HVAC, deși acesta nu există în realitate. Direcția de Sănătate Publică a confirmat în acte această informație falsă, folosind „copy-paste” din memoriul tehnic al unității. Ministrul a precizat că aceste fapte sunt de natură penală și vor fi investigate de procurori.

De asemenea, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a spus că neregulile descoperite la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca sunt atât de grave încât pot avea urmări penale. Din acest motiv, cazul a fost trimis la Parchet. El a explicat că în raportul de verificare din 2022 s-a făcut „copy-paste” din documentele spitalului, iar Direcția de Sănătate Publică a preluat informațiile fără să le verifice. În acele acte scria că există un sistem de ventilație special, numit HVAC, dar controalele recente au arătat că, de fapt, acel sistem nu a fost niciodată instalat.