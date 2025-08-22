News

Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca își pierde statutul. Anunțul ministrului sănătății: „Situația să nu se mai repete”

Schimbare majoră la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca. Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut un anunț de ultimă oră.
Mădălina Cristea
22.08.2025 | 16:47
Centrul de Arsi de la Spitalul Floreasca isi pierde statutul Anuntul ministrului sanatatii Situatia sa nu se mai repete
Ce se întâmplă cu Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca. Anunțul ministrului sănătății. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca își pierde statutul și devine doar unitate funcțională de arși. Decizia vine după scandalul izbucnit în urma cazurilor grave raportate aici și a controalelor care au scos la iveală nereguli grave.

ADVERTISEMENT

Se se întâmplă cu Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca. Anunțul ministrului sănătății

Rogobete a precizat că, în noua formă, unitatea va putea trata pacienții doar într-o anumită limită de arsuri. De asemenea, ministrul a anunțat că legislația va fi modificată în următoarele două săptămâni pentru ca situații similare să nu se mai repete.

„În spațiul public, în ultima perioadă, au existat numeroase presiuni pentru tratarea pacienților cu arsuri grave în România, am demarat atunci un control la toate unitățile din țară și, în următoarele două săptămâni, estimez eu, vom modifica legislația astfel încât situația de la spitalul Floreasca să nu se mai repete sau să fie limitată cât se poate de mult”, a declarat Alexandru Rogobete.

ADVERTISEMENT

Întrebat despre investigațiile legate de Spitalul Floreasca, Alexandru Rogobete a subliniat că ancheta este derulată de Parchet și nu poate oferi detalii suplimentare. El a explicat că presiunile publice privind tratarea pacienților cu arsuri grave în România au dus la declanșarea unui control la nivel național în toate unitățile de profil.

Pacienții care vor mai fi tratați în unitatea medicală

„Centrul de Arși de la Floreasca și-a pierdut calitatea de centru și devine unitate funcțională de arși, adică va trata pacienți cu arsuri într-o anumită limită de arsură și de complexitatea cazului”, a declarat Alexandru Rogobete

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Scandalul a izbucnit de la cazul Laviniei Vlad. Femeia, arsă pe 70% din corp după explozia centralei din apartament, a stat 53 de zile internată la Centrul de Arși din cadrul Spitalului Floreasca. În tot acest timp, femeia a fost infectată cu multiple bacterii periculoase. Ulterior, ea a fost transferată la un spital din Belgia, după ce familia a tras un semnal de alarmă cu privire la regulile de igienă din unitatea medicală de la București.

ADVERTISEMENT
Au văzut unde ar urma să ajungă Ianis Hagi după 3 luni de...
Digisport.ro
Au văzut unde ar urma să ajungă Ianis Hagi după 3 luni de "șomaj" și au reacționat într-un singur cuvânt

Sora ei, Alina Alexandru, a trimis o scrisoare deschisă conducerii spitalului, reclamând că personalul intra la pacienți fără echipament de protecție și că marilor arși nu li se oferea nici măcar suport psihologic. Ea a povestit și că Laviniei nu i s-a adus o oglindă pentru a vedea că nu fusese desfigurată, lucru care i-ar fi putut ridica moralul pacientei.

Cazul Laviniei Vlad a speriat România

Problemele grave de la Floreasca nu s-au oprit aici. În toamna anului trecut a fost confirmată prezența ciupercii periculoase candida auris, la șapte luni înainte de focarul actual care a dus la suspendarea internărilor. Un pacient confirmat cu această infecție,  internat la Chirurgie Cardiovasculară, a murit în decembrie, însă cazul nu apare în evidențele autorităților sanitare. Cu toate acestea, familia bărbatului a depus plângere.

ADVERTISEMENT

Alexandru Rogobete a dezvăluit recent că în documentele oficiale ale spitalului apărea menționat un sistem de ventilație HVAC, deși acesta nu există în realitate. Direcția de Sănătate Publică a confirmat în acte această informație falsă, folosind „copy-paste” din memoriul tehnic al unității. Ministrul a precizat că aceste fapte sunt de natură penală și vor fi investigate de procurori.

De asemenea, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a spus că neregulile descoperite la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca sunt atât de grave încât pot avea urmări penale. Din acest motiv, cazul a fost trimis la Parchet. El a explicat că în raportul de verificare din 2022 s-a făcut „copy-paste” din documentele spitalului, iar Direcția de Sănătate Publică a preluat informațiile fără să le verifice. În acele acte scria că există un sistem de ventilație special, numit HVAC, dar controalele recente au arătat că, de fapt, acel sistem nu a fost niciodată instalat.

Craiova, în lacrimi: când va fi înmormântată profesoara ucisă în fața fiicei sale...
Fanatik
Craiova, în lacrimi: când va fi înmormântată profesoara ucisă în fața fiicei sale de 11 ani. Ultimul omagiu pentru Silvana Dăogaru
Drama fetiței de 11 ani care și-a ținut mama de mână înainte să...
Fanatik
Drama fetiței de 11 ani care și-a ținut mama de mână înainte să moară: ar putea fi luată și de la bunici. Ce se va alege de micuță
Turist încătușat și amendat de jandarmi pe o plajă din Venus. Bărbatul refuza...
Fanatik
Turist încătușat și amendat de jandarmi pe o plajă din Venus. Bărbatul refuza să iasă din mare, deși era arborat steagul roșu 
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a...
iamsport.ro
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a blocat toate discuțiile
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!