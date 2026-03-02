Centrul islamic al iranienilor din România, dat în judecată de firma care i-a construit sediul. Ce datorii au fost solicitate

ADVERTISEMENT

Instanța a încuviințat expertiza tehnică în construcții

Iranienii din România sunt reprezentați de un centru islamic care este înregistrat cu numele „Fundația Culturală a Imam Ali”, ce oferă consiliere religioasă, formează cercuri Coranice, organizează seminare și prezintă prelegeri științifice și religioase, abordează nevoile oamenilor săraci și nevoiași, desfășoară programe de agrement și sport, ajută musulmanii în chestiuni precum nașteri, căsătorie sau divorț.

Clădirea actuală a centrului islamic, cu o suprafață de 1.300 metri pătrați, care se află pe un teren de 1.000 metri pătrați, a fost construită de firma MCR Structural Construct SRL. Societatea comercială a dat în judecată Fundația Imam Ali pentru datorii de 118.464,21 lei, iar dosarul a fost înregistrat pe 17 mai 2022 la Judecătoria Sectorului 1, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

La termenul din 26 mai 2025, instanța a încuviințat pentru Fundația Imam Ali proba cu expertiză tehnică în specialitatea construcții, având următoarele obiective: verificarea existenței lucrărilor de construcție facturate de reclamantă și contestate de pârâtă, , stabilirea existenței sau inexistenței acestora, precum și indicarea valorii lucrărilor aferente, prin raportare la facturile emise de către reclamant, evaluarea deficiențelor identificate, cu indicarea operațiunilor de remediere ce ar putea fi necesare și a contravalorii acestora. Următorul termen a fost stabilit pentru 9 aprilie 2026.

Un alt dosar, al cărui obiect este „poprire asiguratorie”, a fost înregistrat pe 13 februarie 2024 la Judecătoria Sectorului 1. Instanța a arătat că creditoarea MCR Structural Construct SRL a solicitat înfiinţarea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri incorporabile urmăribile datorate în prezent şi în viitor de către debitoarea Fundația Imam Ali, de către orice instituţie bancară la care aceasta are deschise conturi, până la concurenţa sumelor de 103.007,55 lei, debit, şi 172.666,32 lei, penalităţi de întârziere calculate până la data de 12.02.2024.

Firma creditoare susține că Fundația a efectuat plăți parțiale

În motivarea cererii, firma creditoare a arătat că între aceasta şi Fundația Imam Ali s-au desfăşurat raporturi contractuale în baza contractului de execuţie lucrări de construcţie din 12.04.2017 şi anexele la acesta, fiind emise, în 2019, 6 facturi fiscale, în cuantum total de 241.301,75 lei. S-a menționat că Fundația Imam Ali a efectuat plăţi parţiale ale acestora, rămânând un rest de plată de 103.007,55 lei, prin urmare, aceasta a recunoscut implicit creanţa. Creditoarea a învederat că deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitoarei, precum şi că a formulat acţiune în pretenţii împotriva acesteia pentru creanţa datorată (debit facturat şi penalităţi).

Instanţa a arătat că poprirea asiguratorie se poate înfiinţa asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în condiţiile stabilite la art. 953 C. proc. civ. Potrivit art. 952 C. proc. civ., sechestrul asigurator constă în indisponibilizarea bunurilor mobile sau/şi imobile urmăribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terţ în scopul valorificării lor în momentul în care creditorul unei sume de bani va obţine un titlu executoriu. În cererea de poprire bancară nu nu se impune individualizarea terţilor popriţi.

Instanța a mai menționat că condiţiile de admisibilitate a cererii de înfiinţare a sechestrului asigurator sunt stabilite de art. 953 C. proc. civ., creditoarea neindicând, prin prezenta cerere, în mod explicit, care dintre cele trei situaţii reglementate prin alin. 1-3 ale acestui text îi sunt aplicabile. Din cuprinsul motivării în fapt a cererii, instanţa a reţinut că se invocă incidenţa situaţiei reglementate de alin. 1 al art. 953 C. proc. civ., respectiv faptul că nu există un titlu executoriu împotriva debitoarei, dar că se are în vedere o creanţă constatată în scris şi exigibilă.

Cererea de înființare a popririi asiguratorii a fost respinsă

Instanţa a constatat că au fost depuse la dosar de către creditoare, în copie, contractul de execuţie lucrări de construcţie din 12.04.2017 şi facturile invocate în cerere, că părţile cauzei sunt şi părţi contractante în cuprinsul acestor înscrisuri, precum şi că s-au depus dovezi cu privire la formularea unei cereri de recunoaştere de către instanţele judecătoreşti a creanţei invocată de către creditoare, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

În dosar se mai arată că, deşi, aparent, creditoarea a făcut dovada condiţiilor de admisibilitate a prezentei cereri, îndeplinirea acestor condiţii nu conduce, per se, la încuviinţarea măsurii asigurătorii a popririi asiguratorii, fără ca persoana care o solicită să aducă minime dovezi în sensul că această măsură ar avea şi caracter oportun şi proporţional, dat fiind că ar reprezenta, pentru debitor, o măsură severă, de limitare a derulării fireşti a activităţii sale, prin imposibilitatea valorificării sumelor de bani, a altor titluri de valoare sau bunuri incorporabile urmăribile.

De asemenea, creditoarea a pretins că debitoarea ar fi achitat parţial suma facturată cu titlu de contravaloare servicii, în cuantum total de 241.301,75 lei, rămânând un rest de 103.007,55 lei, la care se adaugă penalităţi de întârziere, precum şi că întreaga creanţă avută în vedere la formularea prezentei cereri ar decurge din acelaşi contract. S-a mai reţinut că nu s-a făcut dovada de către creditoare a faptului că , care să justifice necesitatea asigurării plăţii creanţei, în situaţia în care creditoarea din prezenta cauză ar obţine un titlu executoriu împotriva debitoarei. Pentru aceste considerente, nefiind dovedită şi justificată necesitatea luării măsurii asigurătorii împotriva debitoarei, instanţa a arătat că va respinge cererea creditoarei, ca neîntemeiată, decizie luată pe 23 februarie 2024. MCR Structural Construct SRL a formulat apel, care a fost anulat, ca netimbrat, pe 22 aprilie 2024.