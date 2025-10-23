Centrul Vechi s-a transformat în Mica Italie înainte de FCSB – Bologna. Atmosferă de sărbătoare în București. Video

ADVERTISEMENT

FCSB nu a vândut toate biletele pentru partida cu Bologna din Europa League, dar partida de pe Arena Națională se anunță incendiară. Fanii grupării „Rossoblu” au luat cu asalt Centrul Vechi al Bucureștiului.

Fanii celor de la Bologna fac senzație în București înaintea meciului cu FCSB

FCSB și Bologna se vor înfrunta în etapa a 3-a de pe tabloul principal UEFA Europa League. Meciul de pe Arena Națională e programat joi, 23 octombrie, de la ora 19:45. Italienii au luat cu asalt Capitala încă de la primele ore ale zilei.

la partida cu FCSB. Fanii italieni vor încerca să îi împingă de la spate pe jucători, care nu îl vor avea pe bancă pe Vincenzo Italiano.

Cu câteva ore înainte de primul fluier al partidei, italienii au făcut show în Centrul Vechi din București. Fanii echipei lui Italiano au invadat străduțele și au luat cu asalt terasele profitând și de vremea bună din București. Aceștia puteai fi recunoscuți ușor după fularele și tricourile „rossoblu”.

FCSB, taxată de suporteri pentru eșecul cu Metaloglobus

În schimb, la FCSB, entuziasmul nu este prea mare în rândul suporterilor. Fanii campioanei României sunt extrem de supărați din cauza rezultatelor din campionat. Bomboana pe colivă a fost eșecul istoric cu Metaloglobus, scor 1-2.

În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a dezvăluit că, .

Cum va fi vremea la ora meciului FCSB – Bologna

Datorită vremii frumoase din București, conducerea campioanei României speră ca până la ora jocului suporterii să mai cumpere tichete. De altfel, casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise între 12:00 și 19:45.

La 19:45, ora la care e programat să înceapă meciul FCSB – Bologna, în București se anunță vreme bună și temperaturi de maxim 15 grade Celsius. Cerul este în mare parte senin, iar probilitatea să ploua în Capitală e de 2%.