Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Centrul Vechi s-a transformat în Mica Italie înainte de FCSB – Bologna. Atmosferă de sărbătoare în București. Video

Meciul FCSB - Bologna din etapa a 3-a a grupei de Europa League se va disputa într-o atmosferă de sărbătoare creată de fanii celor două echipe. Ce au făcut italienii în București
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
23.10.2025 | 17:50
Centrul Vechi sa transformat in Mica Italie inainte de FCSB Bologna Atmosfera de sarbatoare in Bucuresti Video
SPECIAL FANATIK
Atmosferă de sărbătoare la FCSB - Bologna. Fanii italieni au luat cu asalt Centrul Vechi al Capitalei. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB nu a vândut toate biletele pentru partida cu Bologna din Europa League, dar partida de pe Arena Națională se anunță incendiară. Fanii grupării „Rossoblu” au luat cu asalt Centrul Vechi al Bucureștiului.

Fanii celor de la Bologna fac senzație în București înaintea meciului cu FCSB

FCSB și Bologna se vor înfrunta în etapa a 3-a de pe tabloul principal UEFA Europa League. Meciul de pe Arena Națională e programat joi, 23 octombrie, de la ora 19:45. Italienii au luat cu asalt Capitala încă de la primele ore ale zilei.

ADVERTISEMENT

Aproximativ 3000 de suporteri ai Bolognei vor fi pe Arena Națională la partida cu FCSB. Fanii italieni vor încerca să îi împingă de la spate pe jucători, care nu îl vor avea pe bancă pe Vincenzo Italiano. Tehnicianul în vârstă de 47 de ani are probleme medicale și a fost internat în spital. 

Cu câteva ore înainte de primul fluier al partidei, italienii au făcut show în Centrul Vechi din București. Fanii echipei lui Italiano au invadat străduțele și au luat cu asalt terasele profitând și de vremea bună din București. Aceștia puteai fi recunoscuți ușor după fularele și tricourile „rossoblu”.

ADVERTISEMENT
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri...
Digi24.ro
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție
siglă bologna
Un steag cu sigla Bolognei, atașat la o terasă din Centrul Vechi. FOTO: Fanatik

FCSB, taxată de suporteri pentru eșecul cu Metaloglobus

În schimb, la FCSB, entuziasmul nu este prea mare în rândul suporterilor. Fanii campioanei României sunt extrem de supărați din cauza rezultatelor din campionat. Bomboana pe colivă a fost eșecul istoric cu Metaloglobus, scor 1-2.

ADVERTISEMENT
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce...
Digisport.ro
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia

În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a dezvăluit că, la începutul săptămânii, se vânduseră doar 23.000 de bilete.

Cum va fi vremea la ora meciului FCSB – Bologna

Datorită vremii frumoase din București, conducerea campioanei României speră ca până la ora jocului suporterii să mai cumpere tichete. De altfel, casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise între 12:00 și 19:45.

ADVERTISEMENT

La 19:45, ora la care e programat să înceapă meciul FCSB – Bologna, în București se anunță vreme bună și temperaturi de maxim 15 grade Celsius. Cerul este în mare parte senin, iar probilitatea să ploua în Capitală e de 2%.

Italienii, show la terase in centru vechi

5,50 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Bologna din Europa League
Giovanni Show, vineri, 24 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste și Ioan Becali, spectacol...
Fanatik
Giovanni Show, vineri, 24 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste și Ioan Becali, spectacol după meciurile echipelor românești din cupele europene
Dennis Politic, cu gândul la FCSB de când era la Dinamo: “Nu se...
Fanatik
Dennis Politic, cu gândul la FCSB de când era la Dinamo: “Nu se mai simţea la locul lui aici!”
Alarmă la Barcelona! Un titular nu s-a antrenat cu trei zile înainte de...
Fanatik
Alarmă la Barcelona! Un titular nu s-a antrenat cu trei zile înainte de El Clasico
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
INCREDIBIL! Jurnalistul român care și-a 'înscenat' moartea ca să scape de cămătari. Banciu:...
iamsport.ro
INCREDIBIL! Jurnalistul român care și-a 'înscenat' moartea ca să scape de cămătari. Banciu: 'Am aflat după 14 ani că era prin Valencia!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!