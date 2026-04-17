Cenzură la Sepsi! Antrenorul român susține că nu a fost lăsat să vorbească. Reacție oficială a covăsnenilor: „Nu prea am văzut în Liga 2”. Update

Sepsi – FC Voluntari, din etapa a 4-a a play-off-ului ligii secunde, s-a terminat la egalitate. Oberlin a deschis scorul în minutul 79. Replica oaspeților nu a întârziat să apară, astfel că Haită a stabilit scorul final, 1-1, după un penalty transformat în minutul 90+3. Având în vedere încărcătura partidei, o situație bizară s-a produs după încheierea acesteia.

Attila Hadnagy, oficialul celor de la Sepsi, a oferit o primă reacție după tensiunea produsă la finalul confruntării cu FC Voluntari.

„După meci a fost o declarația luată a antrenorului nostru din partea ofițerului de presă și cam atât. Nu a fost o conferință de presă, de ce să fie chemat? (n.r. Florin Pîrvu) Nu înțeleg, în Liga 2 nu prea am văzut antrenorul oaspeților care să facă declarații. Nici Burcă nu prea a făcut în deplasări. A făcut-o acum, chiar a cerut ofițerului nostru de presă, cam atât. Cred că dacă era conferință de presă era chemat și domnul Pîrvu.

Chiar nu înțeleg situația, chiar am o relație bună cu Florin. Eu așa cred, el nu știa că nu este. Probabil el a crezut că nu a fost chemat intenționat. Meciul a fost unul echilibrat, care se îndrepta spre un 0-0, iar până la urmă s-a făcut dreptate că în prima repriză au jucat ei mai bine, în a doua am fost noi mai buni”, a spus Attila Hadnagy pentru FANATIK.

Acuze dure aduse de Florin Pîrvu după Sepsi – FC Voluntari

La finalul oricărei partide din primele două ligi, în mod normal, antrenorii ambelor formații sunt așteptați să ofere declarații pentru presă. Ei bine, acest lucru nu s-a întâmplat la . Florin Pîrvu a oferit cuvinte grele la adresa adversarilor, în contextul în care nu a fost lăsat să își exprime părerea după meciul din etapa a 4-a din play-off-ul ligii secunde. Totodată, Pîrvu a criticat și deciziile luate de arbitru.

„Din câte știu eu, e normal ca ambele părți să aibă o părere. Nu cred că la Voluntari s-a întâmplat vreodată ca antrenorul echipei adverse să nu aibă dreptul la opinie. Ține de fair-play, de respect și, până la urmă, de capacitatea de a accepta și altă opinie. Suntem la sport, fotbalul e un fenomen social, nu o dictatură. Sunt uimit de acest fapt, mai ales că eu îi apreciez pe cei de la Sepsi, consider că sunt un club clădit pe principii morale serioase, cu o oarecare tradiție și cu dorința de progresa.

Noi ne-am făcut jocul, am dominat partida, se poate vedea pe cifrele meciului. Cei de la Sepsi probabil se pregăteau să sărbătorească promovarea și i-am încurcat noi. A fost controversată faza de la golul nostru? Păi noi nu am primit penalty la hențul comis în minutul 45 de Haruț, ori la împingerea din spate a lui Oteliță asupra lui Babic, tot în careu, fără nicio treabă cu mingea, în minutul 84. Eu consider că nu trebuie să influențăm lupta pentru promovare într-un mod artificial”, a declarat Florin Pîrvu, la o zi după Sepsi – FC Voluntari, potrivit .

Ovidiu Burcă, atac către arbitraj

Spre deosebire de Florin Pîrvu, Ovidiu Burcă a beneficiat de o . Tehnicianul covăsenilor a criticat dur arbitrajul lui Florin Andrei, iar „cireașa de pe tort” a fost penalty-ul dictat în minutele de prelungiri. În urma acestui rezultat, Sepsi rămâne pe locul doi, cu 54 de puncte, pe când FC Voluntari este pe trei, cu 49 de puncte.

„În general nu vorbesc despre arbitraj, dar astăzi să dai un astfel de penalty, în condițiile în care este fault în atac, nicidecum penalty! După ce la Oradea am primit, de asemenea, un penalty în ultimele minute de joc, mi se pare prea mult.

Suntem educați, suntem civilizați, nu vrem să supărăm oamenii, dar să fim tratați așa este deja prea mult. Nu știu dacă sunt în asentimentul clubului, dar eu, ca antrenor, sunt extrem de mâhnit și supărat. Să ai un arbitru de Liga 1 și să să dai un astfel de penalty, la un joc foarte important în lupta pentru promovare, mi se pare lipsit de respect și mă opresc aici, pentru că nu vreau sa fiu suspendat”, a spus, după joc, Ovidiu Burcă.