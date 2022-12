Cerasela de la Insula Iubirii, după despărțirea de iubit, despre pozele deocheate în care apare: ”Mă dezbrac și la propriu, și la figurat”

Frumoasa blondină a vorbit, pentru FANATIK, despre ipostazele din emisiune, despre meseria pe care o practică, dar și despre ipostazele deocheate în care a tot apărut, în ultima vreme. Ne e clar ca bună ziua: Cerasela de la Insula Iubirii este una dintre cele mai asumate femei. Dacă în cadrul emisiunii de la Antena 1 avea complexe, temeri și nu era deloc sigură pe frumusețea ei, despărțirea de Rareș și timpul au fost factorii care au ajutat-o să se vindece și să își îmbrățișeze toate aspectele din viață.

Cerasela de la Insula Iubirii: „Mă jucam cu Daniel, voiam să fiu eu ispită”

FANATIK a stat de vorbă cu cea mai sexy blondă de la Insula Iubirii. Cerasela ne-a mărturisit că nu regretă nimic din ceea ce s-a întâmplat în Thailanda și că nu și-a dorit nimic serios cu niciuna dintre ispite, deși Daniel îi făcea, la tot pasul, ochi dulci.

De asemenea, fosta concurentă de la Antena 1 ne-a mărturisit că nu mai are niciun fel de relație cu Rareș, fostul partener alături de care a mers în reality-show-ul Insula Iubirii și că abilitățile sale de actriță au determinat-o să facă lucruri, în emisiune, pe care oamenii care nu o cunosc nu au reușit să le înțeleagă.

„Insula Iubirii a fost cea mai dificilă, dar cea mai minunată experiență. A fost un retreat, o pot numi renașterea mea, locul în care am reușit să mă cunosc cel mai bine și unde mi-am dat seama ce fel de femeie sunt, cu adevărat.

Între mine și Rareș nu mai există acum niciun fel de relație. Eu îl respect, îi mulțumesc mult pentru tot și sper, din tot sufletul meu, să fie fericit. Daniel îmi e prieten și ne permitem anumite glume pentru că avem multe lucruri în comun. El mi-a fost aproape și în emisiune și după ce Rareș s-a despărțit de mine, atunci când am avut crize de plâns. Mi-a dat sfaturi bune.

E un om bun, în ochii mei, chiar dacă uneori a cam exagerat cu ispitirea. Nu regret nimic de la Insula Iubirii, acolo am fost 100% eu! Există în mine și partea asta de actriță/ show-woman. Cine mă cunoaște cu adevărat, știe asta despre mine”, a spus Cerasela, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cerasela, despre fotografiile fierbinți: ”Îmi place să pozez”

Pentru că la avea anumite rețineri și nu era deloc sigură pe ea, ne-am dorit să știm ce anume s-a întâmplat în viața Ceraselei și cum a devenit femeia de astăzi, lipsită de inhibiții, care pozează aproape goală și se expune așa pe rețelele de socializare.

Fosta concurentă de la Antena 1 ne-a povestit că nu are probleme să renunțe la haine în fața camerelor și o interesează numai ceea ce ea crede despre propria-i persoană. Dacă înainte punea preț pe părerile oamenilor, timpul și lucrurile petrecute în viața ei au schimbat-o total.

„Eu sunt o femeie curajoasă. Sunt o femeie puternică, dar nu mă consideram o femeie frumoasă, Mereu mi-am dorit să mă văd frumoasă. Îmi place să pozez! În fața camerelor mă dezbrac de tot, și la propriu, dar și la figurat. Acum conștientizez cum arăt datorită ședințelor foto și nu mă ascund cu nimic. Sunt transparentă și nu mă interesează deloc părerea lumii.

Dacă mie îmi place o anumită poză și am și un mesaj, îl voi posta indiferent dacă sunt goală sau nemachiată”, a mai adăugat Cerasela.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii, complexe fizice

Complet asumată, Cerasela Iacob ne-a mai spus că nu are operații estetice, deși nu este, în totalitate, mulțumită de unele aspecte fizice. De asemenea, blondina ne-a vorbit și despre meseria pe care o practică în prezent.

„Nu am operații estetice. Aș minți să spun că nu am complexe legate de aspectul meu fizic. Întotdeauna mai sunt lucruri de îmbunătățit. Pe parte de job, eu sunt consultant pe fonduri europene. Sunt un șoricel de birou, acte, acte și hârtii. Îmi place ceea ce fac, pentru că asta am învățat să fac.

Dar, recunosc cinstit, îmi place foarte mult și televiziunea, îmi plac filmările, reclamele, actoria și mai cochetez cu asta, atunci când am timp liber. Ador să merg la sală, chiar am terminat și un curs de aerobic, pentru a putea preda clase de aerobic. Nu stau niciodată! Nu mă plictisesc și fac doar ceea ce-mi place și îmi aduce fericire”, a mai completat Cerasela, pentru FANATIK.

Care este situația amoroasă a Ceraselei, după despărțirea de Rareș

Pe grupurile de Facebook ale fanilor legate de foștii concurenți ai sezonului 6. Chiar și despre Cerasela s-a spus că ar fi într-o relație cu un bărbat pe care nu dorește să-l expună.

Cerasela s-a convins că există viață și după Rareș, iar cu privire la acest aspect, ne-a spus că cel mai greu moment de la Insula Iubirii a fost cel în care a trebuit să-i afle decizia fostului său iubit, de la ultimul bonfire.

„Așteptarea a fost cea mai grea, să aflu care este decizia lui Rareș. M-a afectat pe moment doar. Eu nu sunt o tipă care să se certe…De la Insulă mai păstrez legătura cu Cristina, cu Larisa, cu Daniel care, după cum am spus, îmi e și prieten”, a spus Cerasela.

La fel de deschisă, ea ne-a precizat că nu este implicată în nicio relație. Mai mult, blondina ne-a povestit și ce calități trebuie să aibă un bărbat, pentru a putea fi lângă ea.

„În prezent sunt într-o relație cu mine. E timpul meu cu mine, mă vindec de tot trecutul, mă cunosc și mă iubesc așa cum sunt. Bărbatul meu trebuie să fie sincer!

Să se cunoască bine, bine, să știe ce își dorește, să aibă un job serios și stabil, să își dorească o familie, minim 2 copilași, să meargă la sală, să aibă o doză de nebunie, dar să fie și serios. Să fie bărbat puternic! Aspectul fizic e discutabil… sufletul mă interesează cel mai mult. Trebuie să știe să-mi ofere liniște, protecție, iubire caldă.

Nu mă mai poate da pe spate nimeni și nimic. Pentru a mă cuceri, un bărbat trebuie să fie, în două cuvinte, natural și sincer”, a completat Cerasela.